El emotivo mensaje de Diego Soldano a Aracely Arámbula desde La casa de los famosos El concursante del exitoso reality show de Telemundo dedicó este lunes unas emotivas palabras a la actriz y cantante mexicana desde la casa más famosa de la televisión hispana con motivo de su cumpleaños. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Diego Soldano Diego Soldano; Aracely Arámbula | Credit: Instagram; Mezcalent Desde que entran hasta que les toca salir por decisión del público, los habitantes de la casa más famosa de la televisión hispana permanecen completamente aislados del mundo exterior. Eso no impide, sin embargo, que no tengan muy presente la vida que dejaron fuera y se acuerden de fechas y aniversarios especiales de las personas que son importantes para ellos. Este lunes, sin ir más lejos, fue el cumpleaños de Aracely Arámbula y uno de los concursantes, Diego Soldano, quiso tener un detalle muy especial con ella desde La casa de los famosos. Diego Soldano Diego Soldano | Credit: Instagram Diego Soldano "Muy feliz cumpleaños amiga del alma de mi vida. Que te consientan mucho, que Micky y Dany estén ahí apapachándote y consintiéndote y tu mamita, y tu papi desde donde esté te reconforte y te haga sentir bien, toda tu gente. Te mando un beso enorme, te quiero mucho", expresó el actor argentino frente a unas de las cámaras del canal 24 horas del exitoso reality show. Aracely Arámbula Aracely Arámbula y Diego Soldano en las grabaciones de La doña | Credit: Instagram Diego Soldano Además de felicitarla y desearle lo mejor en su día, Soldano quiso también resaltar lo importante que ha sido la actriz y cantante mexicana en su vida y lo mucho que lo ha ayudado. "Sabes lo que significas para mí, toda tu comprensión, tu paciencia, tu apoyo, el que siempre estés tratando de ayudarme y que no me hayas soltado en estos últimos 10 años para mí significa mucho", compartió el intérprete de 54 años, quien tiene 3 hijos. Diego Soldano Aracely Arámbula y Diego Soldano en las grabaciones de La doña | Credit: Instagram Diego Soldano "Sabes lo que eres para mí y cómo me has ayudado a mí y a mi familia", agregó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Soldano mantiene desde hace varios años una relación de amistad muy cercana con Arámbula, con quien además ha llegado a trabajar en 4 telenovelas: La patrona (2013), Los miserables (2014), La doña (2016) y, más recientemente, la nueva versión de La madrastra (2022).

