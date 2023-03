Diego Luna feliz del término del personaje Andor por su salud mental Tras interpretar al personaje de Cassian Andor, Diego Luna asegura que decir adiós a este trabajo le ayudará en muchos sentidos, incluyendo su situación mental. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras interpretar a Cassian Andor en la película Rogue One: A Star Wars Story, Diego Luna volvió a ponerse en la piel de este personaje para realizar una serie de televisión que lleva por nombre Andor. Ahora, se ha mencionado que está emisión solo tendrá dos temporadas y 24 capítulos para concluir la historia; lo cual, tiene muy contento al actor de origen mexicano. "Esta es la última temporada de 'Andor'", reveló Luna a la revista estadounidense Variety. "Será una serie de dos temporadas. Va a ser positivo para mi salud mental. Sabiendo que es el final, quiero disfrutarlo y sacar lo mejor de esta experiencia". Pese a estar tranquilo con el término de este programa, el famoso también dejó claro que el mensaje que ofrece como producción es fundamental. "Lo que hace este personaje en Rogue One es bastante importante. Lo que estamos construyendo ahora muestra lo que tiene que pasar en la vida de alguien para estar dispuesto a sacrificarlo todo", expresó. "Para mí, esta siempre ha sido una historia en la que las personas que producen el cambio"m agregó, "Aquellos a quienes puedes llamar héroes, son personas normales que hacen cosas extraordinarias". Diego Luna Diego Luna | Credit: Gilbert Flores/Variety via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Diego Luna dejó claro que si bien falta un poco para que la última entrega se estrene, será de una calidad extraordinaria y con una trama bien contada. "Van a tener que esperar un poco porque cada temporada son como cuatro películas. Lleva su tiempo", advirtió. "Lo único que puedo prometer es que la haremos con el mismo respeto, rigor, intensidad y energía. No vamos a precipitarnos. Esa es la belleza de esta serie. Son solo dos temporadas, y podemos tratar de ofrecer algo igual de bueno o mejor".

