Diego Boneta revela que le dijo Luis Miguel cuando lo vio caracterizado como él Tras haber interpretado a Luis Miguel en un lapso de cinco años, Diego Boneta cuenta por primera vez cuál fue la reacción del cantante cuando se vio personificado por él. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Durante cinco años, Diego Boneta se puso en la piel de Luis Miguel para interpretarlo en su bioserie. A la distancia, el actor habla por primera vez de cuál fue la reacción del cantante cuando lo vio caracterizado como él. "Lo vi en el set de Baby'O [una discoteque a la que solía asistir el intérprete de "Tengo todo excepto a ti"] cuando hizo su campo y estaba en personaje. Nos tomamos una foto, se me quedó viendo y me dijo '¡qué guapo estoy!'", reveló divertido al diario mexicano El Universal. Ahora que Boneta ha dejado atrás a Luis Miguel, hace una reflexión de lo que implicó este proyecto a nivel profesional y personal. "No había un milímetro de mi cara que no estuviera cubierto por prótesis, las manos también; botaga de cuerpo completo, jornadas de 16 a 18 horas, fue duro", confesó. "Llegaba a casa y seguía en personaje, siendo la primera vez que tenía una transformación total, era raro para mí. Llegaba a un restaurante y decía 'hola, qué tal ¿cómo están?' En el tono de [Luis Miguel] y mis amigos me decían 'bájale', pero lo hacía sin darme cuenta", agregó. "En la segunda y tercera [temporada] fue importante que una vez que acabara el día, dejara al personaje en el set, porque a final de cuentas creo que es el chiste de la actuación". Luis Miguel Roma Downey Diego Boneta Credit: Roma Downey/Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pese a los retos actorales que implicó, el protagonista de la película Nuevo orden está satisfecho de haber encabezado esta emisión que le abrió más puertas que cuando ha trabajado en Hollywood. "Si me hubieran preguntado, y a cualquier persona, con cuál iba a tener más éxito, si con un musical con Tom Cruz y Catherine Zeta-Jones y Alec Baldwin o con la serie de Luis Miguel, creo que todos hubieran dicho que el primero, pero no fue el caso", mencionó. "Luis Miguel me trajo más oportunidades que los [trabajos] de Los Ángeles", enfatizó. "Creo que ahora el timming es perfecto para los latinos; es tomar eso y demostrar que los latinos podemos romperla en todos lados". Ahora, Diego Boneta busca proyectos que sean completamente diferentes a la serie que lo marcó tanto profesionalmente.

