Diego Boneta reacciona a reclamos de Michelle Salas en serie de Luis Miguel Michelle Salas se pronunció contra la serie de su padre Luis Miguel por considerar que le faltaron al respeto. ¿Qué dice Diego Boneta sobre esto? Por Carolina Amézquita Pino Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La semana pasada se transmitió en último capítulo de la segunda temporada de la serie biográfica de Luis Miguel; en este, se abordó la relación sentimental que Michelle Salas mantuvo con el representante de su padre, Alejandro Asensi. La hija del cantante mostró su molestia públicamente ante la escena sexual que se presentó entre ambos, con un desnudo incluido por parte de su personaje, y que consideró una total falta de respeto. Ante ello, Diego Boneta, quien, además de ser el protagonista forma parte de equipo de productores, fue cuestionado al respecto. "Soy uno de los varios productores. Créanme que si yo fuera el que tiene la decisión final sería otra onda, pero soy uno de varios productores", advirtió Boneta a los medios de comunicación. "Al final es algo contado por Luis Miguel y tratamos de hacer esto de la mejor manera posible, de la mejor calidad posible para todo el público". El actor trató de evitar cualquier opinión sobre las declaraciones de la influencer; la cual, se pronunció de manera contundente. "Pero tengo que decir que me parece verdaderamente innecesaria, irrespetuosa y desafortunada la manera en que la producción decide tratar a una mujer, su hija, para terminar este capítulo de su historia. Sexualizándola explícitamente a los 19 años de edad y violentando su intimidad", escribió en su cuenta de Instagram. Michelle Salas y Diego Boneta Credit: Ilya S. Savenok/Getty Images for Tory Burch; Pascal Le Segretain/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mientras tanto, Diego Boneta se encuentra fuera de México cumpliendo compromisos profesionales. Por su parte, Michelle Salas ha recibido el apoyo de su familia ante esta situación. Como es habitual, Luis Miguel ha permanecido alejado de la polémica.

