Diego Boneta habla sobre supuesta agresión a un actor en la serie de Luis Miguel: "Me decepcioné de él" El actor Martín Bello acusó a Diego Boneta de lastimarlo de manera intencional cuando grababan una escena. Ahora, el intérprete de Luis Miguel en su bioserie rompe el silencio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado mes de junio, Martín Bello, el actor que interpretó al tío de Luis Miguel en su serie biográfica, denunció a Diego Boneta por supuestas agresiones intencionales en su contra cuando ambos recreaban una escena de golpes. Pese a esas acusaciones públicas, el protagonista de dicha emisión se había mantenido en silencio hasta ahora. "No me enteré que tuvo este problema hasta semanas después. Me he lastimado haciendo esto y cuando te lastimas es al instante, es de 'corte, estoy lastimado'. Entonces, sí me decepcionó de él", expresó al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). "Es algo que me da tristeza", confesó. "No tengo mucho qué decir del tema. Soy una persona demasiado cuidadosa, sobre todo porque ya he sido lastimado. El cuidado de la producción, de todo, específicamente para esa escena, fue muy alto. Recuerdo que Martín no se quiso poner protecciones". De acuerdo con el también cantante, estas acusaciones le han parecido fuera de lugar porque la filmación se llevó a cabo conforme Bello lo solicitó; incluso, luego de la grabación todo se desarrolló sin el menor problema. Luis Miguel Diego Boneta Credit: (JC Olivera/Getty Images) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Se me hizo raro; se nos hizo raro a todos porque, de hecho, el día de la escena le dije 'ponte rodilleras, ponte coderas, protección de espalda', relató. "Dijo 'no, no quiero'. Después de cada toma íbamos con él y le preguntábamos '¿todo bien?'. Y él salió del set perfecto". Pese a toda la polémica que esta serie ha desatado, Diego Boneta está satisfecho con el resultado de la serie que pronto estrenará su tercera temporada.

