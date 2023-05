¡La casa de los famosos México ya tiene fecha de estreno! Aquí todos los detalles del nuevo reality Televisa y el nuevo conductor del show, Diego de Erice, dieron un adelanto de lo que se viene. ¿Cuándo empieza? ¿Cómo será la casa? ¿Cuánto durará? ¿Cómo son sus participantes? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras darse a conocer que La casa de los famosos da el salto a TelevisaUnivision y que tendrá su propia edición en México, la curiosidad por saber más se disparó en los fans de este exitoso formato. Este fin de semana, el canal de Las Estrellas daba a conocer la fecha definitiva del estreno del reality. Un dato que hará las delicias a sus seguidores pues, ¡es más pronto de lo que muchos esperaban! Tal y como informó la cadena desde sus redes, La casa de los famosos México saldrá al aire por primera vez el domingo 4 de junio a las 8:30 P.M. Su nuevo conductor, Diego de Erice, también compartió en sus redes nuevos y jugosos detalles de uno de los shows más seguidos de la televisión. La casa de los famosos México Nuevos detalles de La casa de los famosos México | Credit: IG/La casa de los famosos México y Diego de Eurice A través de los famosos tests de pregunta/respuesta de Instagram, el presentador fue contestando a las dudas en sus historias. Una de ellas tiene que ver con la casa. ¿Será la misma que se ha usado hasta ahora? "No. (Es) Casa nueva y habitantes muy top", expresó. ¿A qué se refiere con top? ¿Serán polémicos? "Muy", respondió añadiendo más leña al fuego. Aunque, por ahora, no ha dado ningún nombre de posibles participantes, sí dijo cuándo se empezarán a conocer. "A partir de la siguiente semana". ¿Y cuánto durará el show? Se preguntan muchos. Curiosamente, algo menos que los anteriores. "Diez semanas", informó Diego. Diego de Erice Diego de Erice | Credit: IG/Diego de Erice Diego de Erice Diego de Erice sobre La casa de los famosos México | Credit: IG/Diego de Erice Lo que ya está al alcance de todos es el promocional del reality, un resumen con todos los ingredientes que se darán en esta coctelera explosiva. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Aquí vivirá el deseo. Aquí vivirá el escándalo. Aquí vivirán las peleas. Aquí vivirá el complot. Aquí el morbo...", comienza el anuncio promocional. En menos de un mes, aterriza esta nueva fórmula, independiente al show que se emitirá por Telemundo, con ingredientes, presentadores y aportes totalmente innovadores. El show se emitirá en vivo por el canal pero también por otras plataformas en las que, tal y como aseguró Diego, "podrán verlo SIN CENSURA".

