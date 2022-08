EXCLUSIVA Detrás de cámaras de La casa de los famosos: así se monitorea la vida en directo de los famosos Destapamos los entresijos del programa más visto actualmente en la televisión hispana de la mano de Francisco 'Cisco' Suárez, Vicepresidente Ejecutivo de Programación de Realities y Especiales en Horario Estelar de Telemundo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sus concursantes son, junto a sus conductores, Héctor Sandarti y Jimena Gállego, la cara visible del programa, pero detrás de un reality show de la magnitud de La casa de los famosos (Telemundo) hay una compleja maquinaria que funciona sin descanso para lograr monitorear la vida en directo de los famosos en la que se ha convertido ya, tras dos exitosas ediciones, en la casa más famosa de la televisión hispana. Lo que requiere a su vez un equipo de trabajo "de más de 400 personas". "A partir del momento en que el primer famoso ingresa a la casa y hasta que sale el ganador, se trabajan las 24 horas, los 7 días de la semana, en tres turnos de operadores, camarógrafos, sonidistas, productores, equipo de apoyo, hasta asistentes médicos en caso de que se necesiten. Todo bajo la supervisión de la producción ejecutiva del programa", explica a People en Español Francisco 'Cisco' Suárez, Vicepresidente Ejecutivo de Programación de Realities y Especiales en Horario Estelar de Telemundo. La casa de los famosos NO USAR- Control room de La casa de los famosos | Credit: Telemundo Para poder ofrecer una experiencia multiplataforma "sin filtros" a través de la transmisión lineal y el canal exclusivo 24/7 en vivo de telemundo.com, se emplean "más de 60 cámaras" –"algunas de ellas escondidas", señala 'Cisco'– y 60 micrófonos "que capturan en todo momento el día a día de los famosos para que no se escape ningún movimiento". La casa de los famosos Control Room de La casa de los famosos | Credit: Telemundo "En el control room, siguiendo lo que sucede, trabajan más de 20 personas que monitorean todo en 50 monitores", detalla. Según se va capturando ese contenido, "la producción va seleccionando el material que permite contar la historia de la manera más completa y atractiva para las galas de la versión lineal". La casa de los famosos Camarógrafo grabando a los famosos detrás de los supuestos espejos que ven las celebridades en la casa | Credit: Telemundo Aislados del mundo exterior Los concursantes entran a La casa de los famosos para vivir en total aislamiento del mundo exterior, por lo que no reciben ningún tipo de información del exterior durante su estadía. "Cuando los famosos tienen algún problema o inconveniente, deben de pasar donde La Jefa para informar cualquier asunto que amerite ayuda", explica 'Cisco'. "La Jefa es el símbolo de autoridad que mantiene el ritmo diario de la competencia y asegura que los concursantes sigan las reglas, además de servir como el punto de contacto y comunicación para los famosos". La casa de los famosos Personas en el control room monitoreando los pasos de los famosos | Credit: Telemundo Pero, ¿qué sucede cuando el inconveniente o problema viene del exterior? ¿Cómo se maneja con ellos? "Cualquier tema que pudiera surgir fuera de la casa se manejaría caso por caso", señala sin dar más detalles. Francisco Francisco ‘Cisco’ Suárez, Vicepresidente Ejecutivo de Programación de Realities y Especiales en Horario Estelar de Telemundo | Credit: Telemundo En cualquier caso, el bienestar de los famosos es siempre una prioridad. "La producción del programa les proporciona cualquier necesidad que tengan dentro de las medidas establecidas durante su estancia, desde temas médicos hasta asuntos que ameriten atención especial". Por ello, aunque cada participante lleva una maleta con su ropa y artículos necesarios para su estadía, "en caso de que se requiera algo especial para una gala" la producción se los proporciona. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Censura? Los participantes, explica 'Cisco', como todo reality show en televisión abierta "reciben una orientación de los reglamentos que deben seguir antes de entrar a la casa para asegurar que el contenido sea el apropiado para la versión lineal". El ejecutivo, sin embargo, no entra en detalles sobre cuáles son esos reglamentos. La casa de los famosos se transmite a las 7 p. m. hora del Este, por Telemundo.

