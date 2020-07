¡De nuevo juntos los presentadores de Despierta América! Así se vivió este martes el emotivo reencuentro en pantalla de los presentadores del matutino de Univision tras semanas difíciles a causa del coronavirus. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ¡De nuevo juntos! Tras vivir probablemente las dos semanas más complicadas de su historia luego de registrarse un brote de coronavirus en el show que obligó a poner en cuarentena a todo su equipo de trabajo, Despierta América (Univision) volvió a reunir nuevamente en pantalla este martes a todos sus presentadores, incluidos Alan Tacher y Karla Martínez, quienes habían estado ausentes del show recuperándose de la enfermedad infecciosa provocada por el virus SARS-CoV-2. "Los quiero, los extraño, qué bonito se ve ese cuadro todos juntos por fin. Ya saben que nos estamos comunicando fuera de la televisión y ahora por primera vez juntos", dijo emocionado al ver nuevamente a sus compañeros Alan Tacher, quien fue el primero del equipo en dar positivo en la prueba de detección de la COVID-19. Precisamente, el presentador mexicano lleva dos semanas batallando contra la enfermedad y aún no se recupera del todo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Me siento bien, nos sentimos como tú te estás sintiendo Karlita, a veces bien, a veces mal, con altibajos, pero ya estamos librándola, ya estamos saliendo de esto", aseguró Tacher, quien este lunes se realizó una segunda prueba con la esperanza de que esta vez el resultado sea negativo. “Crucemos los dedos, tengamos fe de que salga negativa y yo creo que en tres, cuatro días tendremos resultados". El conductor, quien continúa junto con su esposa Cristy–quien también dio positivo– aislado de sus hijos para evitar que se contagien ellos también, compartió que el único síntoma que aún persiste en él es el cansancio. “La verdad es que es increíble pero de repente subes escaleras o haces algún tipo de movimiento y ya te cansas. Caminas dos o tres pasitos y también te cansas”, contó.

