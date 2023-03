Despierta América vivirá este jueves "un acontecimiento especial" con Francisca como protagonista "¡Esto me tiene muy feliz!", anunció este lunes la carismática conductora a través de las redes sociales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Francisca Francisca | Credit: Instagram Francisca Que Francisca es uno de los rostros más populares de las mañanas de la televisión hispana no es un secreto para nadie. La carismática conductora dominicana, quien saltó a la fama en 2015 tras ganar el exitoso reality show Nuestra Belleza Latina, supera los 4 millones de seguidores solo en Instagram, lo que la ha convertido en el rostro de Despierta América (Univision) más seguido en las redes sociales. La también actriz ha logrado adueñarse del programa matutino de la cadena hispana con su carisma, talento y autenticidad, llegando a ser la protagonista de la noticia en infinidad de ocasiones, como sucedió a finales del año pasado cuando tomó la decisión de cortarse el cabello en vivo en un acto de amor propio que la llevó a hacer las paces con su cabello rizado. Esta semana, la presentadora volverá a vivir un momento muy especial en el show mañanero de Univision que conduce junto con Karla Martínez, Alan Tacher, Raúl González y compañía. Francisca Francisca | Credit: Instagram Francisca La ganadora de Nuestra Belleza Latina 2015 anunció este lunes que estará conduciendo este miércoles y jueves Despierta América desde su país natal, República Dominicana. "El miércoles 15 de marzo y jueves 16 Despierta América transmite en vivo desde mi bella tierra República Dominicana. Jomari Goyso, Raúl González y yo te esperamos. El miércoles nos vemos en las calles de Santo Domingo y el jueves desde mi pueblo Azua", informó Francisca. "¡Esto me tiene muy feliz! En vivo desde Azua", agregó la mamá de Gennaro. Francisca Francisca | Credit: Instagram Francisca Desde el perfil de Instagram de Despierta América, que también supera los 4 millones de seguidores, se avanzó que la visita a Azua será "para un acontecimiento muy especial". Pero, ¿cuál será ese 'acontecimiento especial' que tendrá como protagonista a Francisca? Francisca Francisca | Credit: Instagram Francisca La conductora recibirá "un reconocimiento de estrellato en su querida isla", según adelantó Univision a través de un comunicado de prensa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por si fuera poco, la madre de Francisca, doña Divina, tendrá una destacada participación en el show. "La madre de Francisca será reportera por un día", avanzó Jomari. Francisca Francisca | Credit: Instagram Francisca Sin duda, será una mañana muy especial para Francisca. ¿Te lo vas a perder?

