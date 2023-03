Despierta América sorprende a la audiencia con su nueva incorporación al show ¡Este lunes el programa de Univision despertó con una cara muy querida para el público! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La semana arrancó muy floreada y alegre en Despierta América, no solo por la llegada de la primavera, sino por la aparición sorpresa de una de las presentadoras más queridas del público. Se trata de una cara conocida del show que, al menos este lunes, estuvo en plató para amenizar a la audiencia con los contenidos del show mañanero. Las puertas de bienvenida se abrieron para todos los conductores del espacio de Univision y ¡ahí apareció ella! Bailando al ritmo de la canción "Qué bonita es esta vida", hizo su entrada triunfal vestida de amarillo. Despierta América Conductores de Despierta América | Credit: Instagram Despierta América "Comenzamos la mañana apoyando a México, que esta noche se enfrenta a Japón en el Clásico Mundial de béisbol. ¡Bienvenida, Jackie Guerrido!", anunciaron desde las redes sociales del programa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A ritmo de mariachi, la puertorriqueña fue recibida por todo lo alto. Los que también reaccionaron felices fueron los seguidores, quienes quedaron encantados de volver a verla en el show y así mismo se lo dejaron saber. "¡Qué bella es Jackie!", le expresaron. Aunque su programa es Primer impacto, Jackie siempre ha formado parte de la familia de Despierta América, incluso fue una de las presentadoras durante la emisión temporal de su edición en Domingo. Una invitada de lujo que hizo que el madrugón valiera la pena.

