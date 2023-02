Despierta América recibe un nuevo reconocimiento al batir otro récord El show, su equipo y su productora ejecutiva, Luz María Doria, celebran un nuevo triunfo que lo sitúa en lo más alto de la televisión hispana en Estados Unidos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Risas, lágrimas, música, sorpresas, entrevistas y mucho más son algunos de los ingredientes que hacen de Despierta América uno de los programas más vistos y aplaudidos de la televisión hispana en Estados Unidos. El show de Univision ha vuelto a ser reconocido por la revista Billboard, la cual menciona dos de sus dos logros más importantes en los últimos tiempos. Además de convertirse en el espacio televisivo más visto por las mañanas con una media de 8.8 millones de espectadores cada mes en la temporada 2021-22, hay algo más que el reconocido medio destaca. Despierta América Despierta América | Credit: (Photo by Manny Hernandez/Getty Images) Y es que, a diferencia de otros programas matutinos de la televisión norteamericana, Despierta América ha logrado llegar, no solo a un mayor número de gente, sino también a ampliar la variedad en lo que a sus edades se refiere. El programa ha alcanzado sus picos más altos en la audiencia entre 18-49 años y 25-54. Un logro digno de ser mencionado, pues implica su capacidad de ampliar el abanico de personas a las que llegan, gracias al variado contenido que ofrecen. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por otro lado, Billboard reconoce a su directora ejecutiva, Luz María Doria por algo muy significativo. El sitio web señala a la directiva como una de las personas que más ha apostado por recibir en su plató a figuras de la música que apenas arrancaban su carrera y que hoy son números 1 en el mundo. Despierta América Reconocimiento a Despierta América | Credit: Billboard "Despierta América ha abierto las puertas de nuevos artistas de la música que hoy están entre los más grandes, por ejemplo, Maluma, Karol G, Shakira, J Balvin y Bad Bunny", explica Doria en estas líneas con orgullo. Un gesto que le ha valido este destacado en Billboard por ser una de las mujeres que más apuesta por la música en sus contenidos. Una trabajo y un esfuerzo que hoy son de nuevo recompensados.

