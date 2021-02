Close

Despierta América recibe con los brazos abiertos a Rashel Díaz La exconductora de las mañanas de Telemundo visitó este martes el programa matutino de Univision para celebrar sus 25 años de carrera. Así fue su recibimiento. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir En la guerra por liderar las audiencias casi todo vale. Y Despierta América (Univision) está sabiendo jugar muy bien sus cartas durante la semana de estreno del nuevo programa matutino de Telemundo hoy Día con invitados de lujo y jugosas exclusivas. Pero el veterano show que conducen Karla Martínez, Francisca Lachapel, Alan Tacher, Carlos Calderón y compañía se estaba guardando un as bajo la manga, una jugada maestra de última hora que pocos esperaban y que tiene nombre de mujer: Rashel Díaz. A poco más de medio año de su inesperada salida de Un nuevo día –hoy conocido como hoy Día–, la exconductora de las mañanas de Telemundo aterrizó este martes como invitada en el programa que durante más de una década fue su competencia directa. Y lo hizo por la puerta grande para celebrar sus 25 años de carrera en la televisión. "Hoy recibimos a una gran amiga y colega. Aquí en Univision empezaron sus sueños hace más de 20 años y hoy regresa a Despierta América para festejar 25 años de carrera", anunció Raúl este martes en el programa justo antes de darle la bienvenida. "Nos espera una mañana cargada de sorpresas y por eso está aquí para todos ustedes, para que la disfruten, para que celebren con ella […]", prosiguió Karla. La presentadora cubana fue recibida con los brazos abiertos por los conductores del show, quienes no dudaron en darle la mejor de las bienvenidas y elogiar su trayectoria. "Gracias por la invitación", expresó nada más aterrizar en el set una emocionada Rashel. "La verdad yo feliz de regresar a esta casa, yo siempre digo que Univision fue esta universidad donde yo llegué, donde no sabía nada de televisión […] Yo llegué realmente a Univision sin saber absolutamente nada de televisión y aquí empecé a aprender de la mano de Don Francisco, del grande, y a partir de ahí empezó toda esta aventura hermosa que he vivido, de la cual estoy agradecida y sobre todo el poder estar aquí celebrando estos 25 años", dijo la presentadora.

