Presentadores de Despierta América comparten los resultados de sus pruebas de COVID-19 Alan Tacher no es el único que dio positivo en la prueba de detección del coronavirus. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El equipo de trabajo del matutino Despierta América (Univision) al completo se encuentra desde el pasado jueves en cuarentena luego de que uno de sus presentadores, Alan Tacher, diera positivo en la prueba del coronavirus. El temor a que pudiera haber más casos de contagio dentro del programa llevó a la cadena a realizar días atrás pruebas de detección de covid-19 al resto de conductores, así como a sus diferentes técnicos. Varios miembros del equipo ya recibieron sus resultados y este lunes los hicieron públicos en el show. "Seguimos en vivo transmitiendo desde nuestra casa. Algunos ya hemos recibido nuestros resultados de la prueba de covid-19. En mi caso y gracias a Dios dio negativo. Vamos a guardar los días que establece el protocolo de Univision antes de poder regresar por supuesto a nuestros estudios", informó Satcha Pretto al inicio del matutino. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Afortunadamente, la prueba que se realizó la periodista hondureña no fue la única que salió ‘negativa’. "Gracias a Dios mis resultados dieron negativo", confirmó Raúl González. 'Negativo' también fue el resultado que recibió Francisca Lachapel. "En mi caso también mis resultados salieron negativos gracias a Dios", dio a conocer la carismática presentadora dominicana para tranquilidad de sus seguidores. La que sí dio 'positivo' fue Karla Martínez, quien desde el pasado jueves se encuentra ausente del programa tras sentirse indispuesta. "Karlita nos acaba de confirmar que su examen dio positivo al covid-19. Karla te mandamos todo nuestro cariño y nuestro apoyo", expresó Satcha. "Así es Karlita nos lo acaba de comunicar. También nos dijo que ella está de alguna manera tranquila, con fe", agregó Raúl. Quienes también dieron 'positivo' a la prueba de detección del coronavirus fueron varios miembros del equipo técnico del programa. "En nuestro equipo de producción hubo algunos de ellos que resultaron positivos”, informó el presentador venezolano.

