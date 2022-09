¡La familia de Despierta América crece! Ella es la actriz que se suma a las filas del show Este jueves, Raúl González daba la bienvenida a su nueva compañera en el programa mañanero de Univision. "Es una mujer a la que quiero mucho". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con la vuelta al colegio, también arranca el comienzo de una nueva temporada televisiva y sus correspondientes cambios y novedades. Desde Despierta América, uno de sus presentadores, el venezolano Raúl González hizo un anuncio muy importante a la audiencia. ¡Una nueva cara llega a sus filas! Se trata de un rostro muy querido y conocido. Presentadora, actriz, locutora y modelo, llegó para encargarse de una de las secciones más interesantes del show matutino. Despierta America cast Despierta America cast | Credit: TelevisaUnivision En su presentación, Raúl destacó el buen hacer de la nueva integrante del programa, una compatriota a la que conoce desde hace "muchos años". "Ella es Mónica Pasqualotto", dijo orgulloso de su compañera, quien llega para conducir la sección Gangas and Deals donde se pone al corriente de los productos de la mejores marcas y a los mejores precios. La venezolana de 47 años fue recibida con los brazos abiertos por su colegas y ella no pudo más que sentirse feliz y entusiasmada con esta nueva etapa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Si tú no te rindes, las cosas las logras y hoy estoy aquí", dijo con la voz temblorosa de la emoción ante este maravilloso reto televisivo. Mónica también colabora en otros programas en la pantalla chica, tiene su propio y exitoso podcast, titulado Bajo este podcast, y ha participado en telenovelas de renombre en su país como Arroz con leche, Los misterios del amor y Una Maid en Manhattan, entre otras. ¡Muchísimas felicidades en esta nueva andadura!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡La familia de Despierta América crece! Ella es la actriz que se suma a las filas del show

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.