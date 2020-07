Despierta América: así será la vuelta a la 'normalidad' del show tras brote de coronavirus El matutino reforzará las medidas de seguridad frente a la pandemia del coronavirus a raíz de lo sucedido, lo que provocará cambios importantes en el funcionamiento del show una vez que los presentadores puedan ir regresando al estudio. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Golpeado fuertemente por la pandemia del coronavirus con varios casos de contagio en su equipo de trabajo, entre ellos sus presentadores Alan Tacher y Karla Martínez, el matutino Despierta América (Univision) afronta con éxito la crisis más importante de su historia al tener que sacar adelante cada mañana el matutino número 1 de la televisión de habla hispana teniendo a todos sus integrantes en cuarentena trabajado desde sus casas. "Ha sido un año de mucho aprendizaje. En el caso de los que trabajamos en televisión nos cambiaron todas las respuestas y nada de lo que estamos haciendo nos lo enseñaron en ninguna parte”, reconoce Luz María Doria, productora ejecutiva del show, en entrevista con People en Español. Si bien varios talentos del programa dieron ‘negativo’ a la prueba de detección de la covid-19, como Francisca Lachapel, Raúl González y Satcha Pretto, estos no han podido regresar aún al estudio a pesar de que conocen desde el pasado fin de semana los resultados. Esto se debe al protocolo establecido por Univision que obliga a realizar una cuarentena de 14 días a todo aquel que haya tenido contacto con una persona contagiada. "Dieron negativo pero tuvieron contacto, entonces la empresa nos pide 14 días desde la última vez que estuvimos con la persona contagiada", explica Luz María. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tras lo sucedido, el matutino reforzará las medidas de seguridad e higiene una vez que el equipo de trabajo pueda ir regresando al estudio, lo que provocará cambios importantes en el funcionamiento del show. Para empezar, los conductores ya no estarán todos juntos. "Vamos a dejar a algunos en la casa y a otros en el estudio. Igual que la producción, que la mayoría va a estar desde la casa. Vamos a seguir minimizando las posibilidades", avanza . Además de Alan y Karla, el show ha registrado otros casos de contagio. "Hay varios casos dentro del grupo de producción, no te quisiera decir el número pero sí hay varias personas que han dado positivo", comparte la también periodista. Afortunadamente, hasta la fecha ninguno de los contagiados ha presentado síntomas graves. "Curiosamente se han hecho el examen porque han estado expuestos a personas que han estado contagiadas, no porque ellos tuvieran síntomas", detalla. Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

