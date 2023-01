¡Despierta América de luto! "Ella fue un pilar de nuestro programa" La familia de Despierta América lamentó este jueves en vivo el sensible fallecimiento de una de las productoras más queridas del show, Alejandra Isabel. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Despierta América Credit: Despierta América Este jueves no fue un día nada fácil para Despierta América y su equipo de trabajo. El programa matutino de Univision que conducen Karla Martínez, Alan Tacher, Raúl González, Francisca, Jessica Rodríguez y Satcha Pretto perdió a uno de sus grandes pilares: Alejandra Isabel, quien fuera "una de las productoras más queridas del show mañanero". Con lágrimas en los ojos y visiblemente afectados, gran parte del equipo se reunió en vivo este jueves frente a las cámaras para dar a conocer la triste noticia y celebrar su vida. Despierta América Credit: Despierta América "Aquí está gran parte del equipo de Despierta América, otros están detrás de cámara. La ven en pantalla, Alejandra Isabel fue la reina, la impulsora y promotora de los grandes artistas musicales que más escucha usted en su casa. Todos los grandes pasaron por sus producciones, tanto en Sábado gigante como aquí en Despierta América", comenzó compartiendo Raúl. "Ella fue un pilar de nuestro programa, muy querida por todos nosotros", continuó Karla. "Lamentablemente hoy la perdimos físicamente, pero su legado se queda en nuestro corazón". Raúl González Karla Martínez y Raúl González | Credit: Despierta América El conductor venezolano reconoció que estaban viviendo "momentos difíciles", "pero aquí está su legado", aseveró, "el respeto, el amor, la admiración a una mujer que entregó su vida a su mayor pasión: la música, tanto en la radio como en la televisión". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Alejandra Isabel trabajó en la cadena hispana por más de 30 años, de los cuales más de 20 "fue la más dedicada productora de musicales de Despierta América desde el día 1". Alejandra Isabel Credit: Despierta América Anteriormente, Alejandra Isabel había trabajado como productora en Sábado gigante. ¡Descanse en paz Alejandra Isabel!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Despierta América de luto! "Ella fue un pilar de nuestro programa"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.