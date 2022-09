¡Despierta América hace importante anuncio sobre una de sus presentadoras! Este miércoles, el show mañanero de Univision sorprendía a sus espectadores con una muy buena noticia: "Hoy estamos muy felices". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los presentadores de Despierta América siguen muy candentes en estos días. Después de la partida por vacaciones de Francisca a tierras griegas junto a su esposo e hijo, ahora otra compañera del equipo protagoniza la mejor de las noticias. Este miércoles Raúl González, Carlos Calderón, Karla Martínez y Alan Tacher compartían uno de esos anuncios que es un placer dar. Nada más arrancar el programa matutino de Univision, los cuatro esbozaron la mejor de las sonrisas para recibir con los brazos abiertos a una de sus presentadoras. "Hoy estamos muy felices porque vamos a recibir nuevamente en su casa a nuestra... ¡Satcha Pretto!", dijo exultante de alegría el venezolano. Despierta América Despierta América | Credit: (Photo by Alexander Tamargo/Getty Images) La presentadora entró por la puerta grande rodeada de los aplausos y el cariño de sus colegas, tras una temporada en casa recuperándose de su lesión de rodilla. "Estuve fuera del aire 2 meses y 20 días", explicó la periodista visiblemente emocionada con este reencuentro también con su público. "Hoy se cumplen 7 semanas de la operación y estoy super agradecida con Dios, con todos ustedes por el apoyo que me han dado, con ustedes aquí porque, cada mensaje, cada flor y cada regalo que me han enviado me ha servido muchísimo", dijo la conductora hondureña. El pasado mes de julio anunciaba en sus redes el percance que sufrió en su rodilla y que terminó en un desgarro de ligamento cruzado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Satcha tuvo que pasar por el quirófano y, posteriormente, someterse a terapia, la cual continúa haciendo todavía a día de hoy. Sin tacones, pero mucho más recuperada, la presentadora mostró la mejor de sus sonrisas y entusiasmada con volver a contar la actualidad a ese público que tanto le ha apoyado y echado de menos. "Estoy aquí como siempre, con todo el entusiasmo para informarles y para hacer lo que más me gusta, que es trabajar en esta hermosa casa de Despierta América", concluyó. ¡Bienvenida de nuevo!

