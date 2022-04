Despierta América y El gordo y la flaca reciben a talentos del desaparecido ¡Suelta la sopa! A casi cuatro meses de la salida del aire del show de farándula de Telemundo, varios de sus integrantes ya han iniciado una nueva etapa profesional en la cadena de la competencia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El gordo y la flaca Despierta América; El gordo y la flaca | Credit: Instagram (x2) Hace ya casi cuatro meses que el programa ¡Suelta la sopa! llegó a su fin por la pantalla de Telemundo tras ocho años al aire ininterrumpidos como uno de los shows de farándula más vistos de la televisión hispana de Estados Unidos. "No fue más que un hasta luego, no fue más que un breve adiós. Muy pronto nos veremos", escribía uno de sus panelistas en su perfil de Instagram tras la última emisión del programa. La salida del aire de ¡Suelta la sopa! marcó para sus integrantes, especialmente para aquellos que vieron nacer en su día el formato, el fin de una etapa muy importante en sus vidas, pero también el inicio de un nuevo comienzo lleno de grandes oportunidades profesionales por llegar. Suelta la sopa Integrantes del desaparecido ¡Suelta la sopa! | Credit: Instagram Álex Rodríguez Unas oportunidades que ya han comenzado a llegar para varios de ellos. Despierta América El programa matutino de Univision que conducen Karla Martínez, Alan Tacher, Raúl González y compañía recibió a principios de abril dentro de su segmento diario 'Sin rollo', donde se debaten los temas más polémicos del momento, a Alfonso Borrego, mejor conocido como 'Lucho'. "El hijo pródigo siempre vuelve a casa. Que alegría volver a compartir con tanta gente que quiero en Despierta América y estar por primera vez en Sin rollo", escribió en Instagram el pasado 6 de abril, coincidiendo con su primer día en Univision tras el fin de su etapa en Telemundo. Durante las últimas semanas, el periodista colombiano se ha dejado ver en varias ocasiones en la mesa de debate que modera Carlos Calderón, por lo que podría haber llegado para quedarse. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El gordo y la flaca Mientras que Despierta América apuesta por 'Lucho', el show de farándula que conducen Lili Estefan y Raúl de Molina contrató a uno de los reporteros más conocidos de ¡Suelta la sopa!, el español Álex Rodríguez, quien hizo este lunes su primera aparición en el programa. "Qué ganas tenía de volver a estar con ustedes. Nos vemos en unos minutos en el show número 1 de farándula de Estados Unidos. Todo un privilegio", anunció el también periodista.

