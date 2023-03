¿Valeria? ¿Martín? Los desconocidos nombres de los conductores de Despierta América No vas a creer cuáles son los nombres completos de los presentadores del programa matutino de Univision. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Despierta América Conductores de Despierta América | Credit: Instagram Despierta América Lograr mantenerse durante 25 años consecutivos al aire en el gusto del público no es nada sencillo y Despierta América (Univision) es uno de los pocos programas que puede presumir de ello. El show matutino de Univision que conducen Karla Martínez, Alan Tacher, Francisca, Raúl González y compañía lleva 5 lustros siendo el programa mañanero más visto de la televisión hispana. Un logro que no sería posible sin el trabajo incansable de un equipo de profesionales, delante y detrás de cámaras, que se deja la piel cada mañana para llevar a los hogares hispanos un show de calidad que combina información de actualidad con entretenimiento. Parte importante del éxito de Despierta América ha sido sin duda la química que han desarrollado sus presentadores, quienes han logrado formar una familia que traspasa la pantalla. Despierta América Conductores de Despierta América | Credit: Instagram Despierta América Y como la familia que son las risas, los momentos entrañables y las confesiones entre ellos no se hacen esperar mañana tras mañana en la pantalla de Univision. Este miércoles, sin ir más lejos, Karla, Alan, Raúl y Jessica Rodríguez, el rostro millennial del show, protagonizaron un momento de lo más simpático al revelar sus nombres completos. Karla Martínez La conductora mexicana, quien tiene una envidiable colección de botas, también se llama Goretti. Karla Martínez Karla Martínez, conductora de Despierta América | Credit: Instagram Karla Martínez Su nombre completo es Karla Goretti Martínez. Raúl González Martín es el segundo nombre del presentador venezolano, quien logró vencer el sobrepeso. Raúl González Raúl González, conductor de Despierta América | Credit: Instagram Raúl González SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Jessica Rodríguez La joven presentadora, quien vivió en 2022 un año inolvidable y mágico al unirse oficialmente al equipo de conductores de Despierta América, también tiene como nombre Valeria. Jessica Rodríguez Jessica Rodríguez | Credit: Instagram Jessica Rodríguez Despierta América se transmite de lunes a viernes a las 7 a. m., hora del Este, por Univision.

