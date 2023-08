Despierta América cuenta esta semana con una nueva conductora ¡que viene de México! "Estoy feliz de la vida de estar con ustedes. Yo siempre los veo y dije 'algún día estaré ahí sentada platicando' y aquí estamos", expresó este lunes la presentadora mexicana. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Despierta América Despierta América recibe a conductora mexicana | Credit: Despierta América Despierta América salió este lunes al aire con un nuevo rostro en su equipo de conductores. El programa matutino de Univision que conducen Karla Martínez, Alan Tacher, Raúl González, Francisca, quien recientemente anunció que se encuentra en la dulce espera de su segundo hijo, y compañía dio la bienvenida ayer a una famosa presentadora mexicana que estará conduciendo durante toda esta semana junto a ellos el espacio mañanero que produce Luz María Doria. "Esta semana tenemos a una invitadaza de superlujo", anunció Tacher nada más iniciar el show. Cynthia Urias Despierta América recibe a conductora de México | Credit: Despierta América Hablamos de Cynthia Urías, quien es una de las conductoras del programa de televisión mexicano Cuéntamelo ya!, que se transmite de lunes a viernes a las 12 del mediodía por Las Estrellas. Cynthia Urias Cynthia Urías en Despierta América | Credit: Instagram Despierta América "Estoy feliz de la vida de estar con ustedes en Despierta América", expresó la conductora mexicana. "La verdad es que un sueño cumplido. Yo siempre los veo y dije 'algún día estaré ahí sentada platicando' y aquí estamos", agregó Urías. La presentadora recibió un cálido recibimiento por parte de sus compañeros. Despierta América Cynthia Urías en Despierta América | Credit: Despierta América "Esta es tu casa para que lo sepas", le dijo Raúl González. "Prepárate porque aquí pasa de todo", le avisó Jessica Rodríguez. "Cualquier cosa puede pasar", agregó González. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los televidentes del programa también reaccionaron de una forma muy positiva a su presencia. "Espontánea y carismática", "Le da un toque diferente y bonito al show" o "Esperemos que se quede, Despierta América necesita nuevos rostros", se puede leer entre los comentarios que se vertieron al respecto en las redes sociales. Cynthia estará toda esta semana conduciendo el show matutino de Univision. Despierta América se transmite a las 7 a. m, hora del Este, por Univision.

