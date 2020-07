¡Equipo ganador! Despierta América se crece ante la adversidad Así se ha conseguido pilotar desde casa con éxito el matutino más visto de la televisión hispana tras ser golpeado duramente por la pandemia del coronavirus. "Los de Marvel tienen sus propios superhéroes pero en Despierta América yo también tengo los míos", asegura Luz Maria Doria, productora ejecutiva del programa de Univision. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Miércoles, 15 de julio. 10:30 de la mañana. Luz María Doria, productora ejecutiva del matutino Despierta América (Univision), recibe una llamada telefónica del Dr. Juan, colaborador habitual del programa, en la que le recomienda desalojar el estudio por precaución, esto luego de que Karla Martínez, una de sus presentadoras, comunicara horas antes que se sentía indispuesta y con síntomas de coronavirus, lo que le impedía acudir ese día a su puesto de trabajo. En ese momento Alan Tacher, quien también terminó dando 'positivo' por covid-19, se encontraba de vacaciones y aún no había recibido los resultados de la prueba que se había hecho días atrás junto con su esposa Cristy por simple prevención. "Mucha gente piensa que nosotros estuvimos fuera el jueves por la noticia de Tacher, íbamos a estar fuera de todas maneras ante los síntomas de Karla", explica en entrevista vía telefónica a People en Español la también escritora del libro ‘Tu momento estelar’. A la 1:30 de la tarde, ya con la decisión tomada, Luz María recibe otra llamada. Esta vez era Alan quien se comunicaba con ella para informarle de que su resultado había salido positivo. "Entonces lo que íbamos a hacer por precaución tomando medidas antes de tener una respuesta se volvió un caso concreto y al día siguiente ya salimos todos desde casa". Image zoom Luz María Doria, productora ejecutiva de Despierta América Fotógrafo: Gio Alma Si capitanear un equipo conformado por decenas de personas para sacar adelante un programa de cuatro horas en vivo resulta una tarea compleja, tener que hacerlo con todos sus integrantes trabajando desde sus casas lo ha convertido en un desafío sin precedentes. "Estamos haciendo cosas que nunca en la vida pensamos que íbamos a hacer", asegura. "Hacer un show de cuatro horas en vivo y cada uno desde su casa es muy complicado". Lejos de quejarse, la también periodista alaba la profesionalidad de su equipo y el esfuerzo que realizan a diario todos para que el show pueda seguir saliendo al aire cada mañana. "El equipo es maravilloso, está poniendo todo de su parte", afirma. "Los de Marvel tienen sus propios superhéroes pero en Despierta América yo también tengo los míos". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Razones para afirmarlo no le faltan. "Hay mañanas que hemos tenido 38 [conexiones vía] Skype. La persona que se encarga de que todas esas personas salgan al aire estaba acostumbrada antes a hacer [una conexión] o dos en cuatro horas, ahora imagínate 40". Image zoom Luz María Doria, productora ejecutiva de Despierta América Fotógrafo: Gio Alma Este, sin embargo, es solo un ejemplo de los muchos que tendría para contar. "Esto es el verdadero trabajo en equipo y yo soy la más suertuda de liderarlo", asevera. "No es un grupo que se da por vencido. Yo lo ponía el otro día que somos muy parecidos a nuestra audiencia: somos inmigrantes, luchadores, madrugadores que queremos convertirnos en lo que soñamos y nos tumban por un lado y nos levantamos por el otro". Reconocida como una de las ejecutivas de la televisión hispana en Estados Unidos más influyentes tras 30 años de experiencia en el sector, Luz María admite que nunca se imaginó tener que trabajar en estas condiciones. "Pero a la vez es bonito porque sacas lo mejor de ti mismo, el grupo está más unido y sí, somos humanos y sentimos miedo pero también sentimos alegría a las 11 de la mañana cuando el programa termina". La productora destaca el apoyo que ha recibido todo su equipo por parte de Univision ante esta situación tan compleja que se encuentran viviendo. "La verdad es que la empresa se ha preocupado mucho por nosotros y lo valoramos muchísimo". Image zoom Despierta América Cortesía UNIVISION Tanto es así que se han multiplicado las medidas de precaución que se habían tomado al inicio de la pandemia para minimizar la posibilidad de que haya nuevos contagios. "El equipo de recursos humanos de Univision está tomando medidas drásticas. Ahora justamente se han implementado nuevas medidas al haber nuevos casos donde va a haber mucha más seguridad en el edificio. Si antes éramos 10 ahora habrá 2 solamente que van a ir a la oficina, se van a tomar otros exámenes, se van a hacer cuestionarios diarios y al día siguiente si regresas te van a volver a hacer ese mismo cuestionario, están tomando la temperatura en la puerta de Univision…”, detalla. Respecto al funcionamiento del show una vez que los talentos puedan ir regresando al estudio también habrá cambios importantes. "Ya no van a estar todos juntos. Vamos a dejar a algunos en la casa y a otros en el estudio. Igual que la producción, que la mayoría va a estar desde la casa", explica. El primero en regresar ha sido Albert Martínez, jefe de meteorología de Univision, quien este martes volvió a dar el parte meteorológico desde el estudio. "Él no tuvo contacto con ninguno de los contagiados y su resultado dio negativo. Lo que me pasa con el resto de los talentos es que sí dieron negativo pero tuvieron contacto, entonces la empresa nos pide 14 días desde la última vez que estuvimos con la persona contagiada", informa. Despierta América se transmite a partir de las 7 a.m., hora del Este, por Univision.

