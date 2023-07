¡Despierta América anuncia conductora estrella en sus filas! El show mañanero sorprendió para bien a los espectadores al revelar qué importante extalento de Telemundo estará como presentadora invitada. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es verano, pero Despierta América no se va de vacaciones. El show, para muchos, más alegre de la mañana, no cesa en sorprender a su público con nuevas ideas e incorporaciones de lujo a sus filas. Este martes el programa daba a conocer el nombre de su presentadora estrella para este miércoles. Una primera actriz y extalento de Telemundo libre de cualquier exclusividad, que llega a la cadena con la máxima ilusión. "Mañana tenemos una cita con Univision, estoy demasiado feliz, estoy demasiado contenta porque yo amo estar en contacto directo con la comunidad latina, y qué mejor que hacerlo en el programa número uno de la televisión, en las mañanas", expresó emocionada la reconocida estrella. ¿De quién se trata? Despierta América Conductores de Despierta América | Credit: Instagram Despierta América Pues, con redobles de tambores incluidos, ya se puede anunciar, que la encargada de entretener al público junto al resto de conductores del show es ¡Gaby Espino! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La que fuera estrella exclusiva de la competencia ya confesó hace tiempo que va por libre desde el punto de vista laboral, lo que le da mucha más flexibilidad. "Tú y yo tenemos una cita desde tempranito, divirtiéndonos un montón. ¡Los espero!", prosiguió con una gran sonrisa la artista, quien, a pesar de sufrir una fuerte caída recientemente, se está recuperando con todas las ganas. Las reacciones no se hicieron esperar, y los seguidores del show mostraron una inmensa alegría de poder volver a verla en su faceta como presentadora. La artista, quien últimamente ha estado muy enfocada en sus proyectos de actuación y empresariales, ha conducido shows y premiaciones del alcance de MasterChef Latino, Premios Juventud y Billboard, entre otros. Emprender nuevos caminos forma parte de su esencia. Con este anuncio, Gaby promete darlo todo a ese público que tanto ama.

