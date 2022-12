Despierta América agradece la preferencia del público frente al estreno de la nueva etapa de Hoy Día Tras el primer duelo televisivo que protagonizaron ambos programas matutinos el pasado lunes, el show que conducen Karla Martínez, Alan Tacher y compañía inició este martes su emisión con un mensaje muy especial para la audiencia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hoy Día Hoy Día (Telemundo); Despierta América (Univision) | Credit: Instagram; Mezcalent Telemundo dio un nuevo giro a sus mañanas este lunes con el estreno de la nueva etapa de Hoy Día, que presenta un formato "con mucha más variedad y entretenimiento". El renovado show matutino de la cadena hispana dijo adiós a sus anteriores conductores, 'Chiquibaby', Nacho Lozano y Rebeka Smyth, para darle la bienvenida a Penélope Menchaca, Andrea Meza y 'Chiky Bombom', quienes junto con Adamari López se encargan de conducir ahora cada mañana el espacio que se transmite de 7 a 10 a. m., hora del Este. El programa contó con invitadas de lujo durante su primer día al aire, entre ellas Alicia Machado, Giselle Blondet y Lourdes Stephen, quienes les dieron la patadita de la suerte. Hoy Día Lourdes Stephen, Alicia Machado y Giselle Blondet estuvieron en el estreno del renovado Hoy Día | Credit: Instagram DioLluberes El programa de la competencia, Despierta América (Univision), no quiso quedarse atrás y puso toda la carne en el asador preparando para el lunes un show lleno de entrevistas exclusivas, anuncios sorpresa e invitados de lujo con un solo objetivo: hacer frente al debut del renovado Hoy Día y evitar una fuga de televidentes hacia la competencia. Y parece que les funcionó. Despierta América Equipo de Despierta América (Univision) | Credit: Mezcalent Este martes, el espacio matutino de Univision inició su emisión presumiendo el triunfo logrado frente al estreno del show que conducen Adamari, Penélope y compañía. Un triunfo que su conductora Karla Martínez se encargó de agradecer a la audiencia. Karla Martínez Karla Martínez, conductora de Despierta América (Univision) | Credit: Mezcalent "Gracias por recibirnos en sus hogares como todas las mañanas y aprovechamos para darles las gracias de corazón por hacernos los número 1, por sus mensajes de cariño y de apoyo como siempre", compartió la conductora mexicana nada más iniciar este martes el show. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Desde el perfil de Instagram del programa también se agradeció al público por su preferencia. "¡Gracias por hacernos los #1 de la televisión hispana!", se compartió.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Despierta América agradece la preferencia del público frente al estreno de la nueva etapa de Hoy Día

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.