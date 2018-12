Interpretó a Barney por una década y tuvo que sudar "la gota gorda'

Pese a que últimamente se le ha visto en episodios de series de televisión como That ’70s Show, ER y The Young and the Restless, el actor David Joyner es más conocido por un personaje en el que jamás dio la cara: Barney.

Después de varios años de cargar a cuestas las 70 libras que pesaba el traje del simpático dinosaurio y literalmente sudar la gota gorda dentro del mismo —pues llegaba a tener temperaturas de 102ºF en su interior— Joyner reveló algunas curiosidades del personaje que caracterizó por una década (1991-2010).

Para mitigar el calor, durante las pausas en el set, el actor que ahora tiene 53 años tenía que “poner un ventilador en la boca” del traje mientras se sentaba a descansar sobre una caja.

Todo esto lo reveló en un video publicado por Business Insider en el cual además comentó que su capacidad de visión quedaba limitada por la boca de Barney y, cuando este la mantenía cerrada, él no podía ver nada. De hecho, practicaba cómo se movería con el disfraz andando en su casa con los ojos tapados y tratando de sentir la energía que le rodeaba.

También indicó que se necesitaban de dos personas para dar vida al sonriente dinosaurio: él, que era quien movía su cuerpo, y Bob West, quien le daba la voz. “Hacíamos lo que llamamos dinosync“, explicó Joyner. “Mientras tenía los auriculares encendidos, literalmente podía oírlo respirar”. Esto hacía que cuando West estaba a punto de hablar, él sintiera como si estuviera “dentro de él” y lo que estaba por decir.

Joyner, quien antes de ser actor se graduó como ingeniero de electrónica mecánica y trabajó para Texas Instruments por seis años, afirma que haber representado ese personaje infantil le hizo mucho bien y que le “encantó ser Barney. Me fascinó todo lo relacionado con Barney” un personaje que aunque para miles de niños fue un dinosaurio imaginario, para él representó un trabajo muy real y divertido.