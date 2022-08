Así fue el debut de Lourdes Stephen en Al rojo vivo ¡con 'novatada' incluida de Rodner Figueroa! La presentadora dominicana tomó desde este lunes junto a Jessica Carrillo las riendas de la conducción del veterano programa de Telemundo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Emocionada e ilusionada, Lourdes Stephen comenzó a escribir este lunes un nuevo capítulo en su vida profesional como copresentadora del programa Al rojo vivo (Telemundo). "Bienvenidos sean todos a esta nueva casa de Al rojo vivo, que es su casa, y que cada tarde vamos a estar compartiendo con todos ustedes junto a Lourdes a partir de hoy", dijo nada más iniciar el show su compañera Jessica Carrillo. "Estoy muy emocionada de estar aquí con ustedes", reconoció por su parte la periodista dominicana. Lourdes Stephen Lourdes Stephen y Jessica Carrillo en Al rojo vivo (Telemundo) | Credit: Alexander Tamargo/Getty Images Desde que fuera anunciada semanas atrás como la nueva copresentadora de Al rojo vivo, Lourdes no veía la hora de que llegara este día. "Yo me sentí superbien", contó Stephen a su compañera al término del programa en una transmisión en vivo que llevaron a cabo a través de YouTube. Lourdes Stephen Lourdes Stephen debuta en Al rojo vivo (Telemundo) | Credit: Alexander Tamargo/Getty Images La conductora se reencontró en el estudio de Al rojo vivo con Rodner Figueroa, quien fuera durante varios años su pareja televisiva en el programa de Univision Sal y pimienta. Además de darle la más cálida de las bienvenidas, el conductor venezolano quiso celebrar por todo lo alto su llegada por lo que durante los últimos minutos del programa no dudó en descorchar una botella de champán. Lo que nadie esperaba es que fuera a comenzar a rociar con ella a las conductoras. Al rojo vivo Rodner Figueroa rocía con champán a Lourdes Stephen en Al rojo vivo (Telemundo) | Credit: Alexander Tamargo/Getty Images "Lo que sucedió al final no nos lo esperábamos", admitió Carrillo. "Cuando Rodner saca esa botella de champán y como cuando ganan los partidos de cualquier deporte si se ganan la copa empieza el champán a todos los lados y a ti te tocó la peor parte", dijo refiriéndose a Stephen. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El exrostro de Univision terminó el show empapada de arriba a bajo de champán. Al rojo vivo Rodner Figueroa rocía con champán a Lourdes Stephen en Al rojo vivo (Telemundo) | Credit: Alexander Tamargo/Getty Images "Como quien dice te hicimos la novatada del primer día, te tocaba", aseveró entre risas la presentadora mexicana, quien ha hecho muy buen clic con su nueva compañera. Al rojo vivo se transmite a las 4 p. m., hora del Este, por Telemundo.

