David Chocarro y su esposa Carolina Laursen sorprendieron a muchos televidentes al renunciar este domingo a su participación en Así se baila, la competencia de baile de Telemundo en la que llevaban 7 semanas midiendo fuerzas en la pista de baile con otras parejas de famosos. Aunque el matrimonio explicó que su decisión obedecía únicamente a un asunto familiar, el tenso momento que protagonizaron la gala pasada, donde se mostraron muy críticos tanto con el jurado como con la producción del programa, llevó a muchas personas a pensar que podía haber otra razón detrás de su sorpresiva renuncia.

Lo cierto es que el actor argentino y su esposa realizaron a finales de la semana pasada –pocos días antes de la gala de su renuncia– una transmisión en vivo en Instagram en la que volvieron a mostrarse muy críticos tanto con la producción del show como con los jueces.

"Nos tocó una coreografía que no nos gustaba, que quisimos que nos la cambien y no nos la cambiaron [...], pero al margen de eso veníamos con todo ese roce, con todo ese cansancio físico, hubo que cambiar la coreografía un montón de veces, agregarle trucos, a mí me dio un dolor de espalda muy grande [y] hubo que cambiar los trucos de nuevo, entonces veníamos con frustración, cansancio y encima nos ponen de primeros en la gala", comenzó explicando Chocarro. "Cuando yo al jurado los invito a que revisen los videos de las galas anteriores, lo vuelvo a decir, chicos antes de decir no es cierto, porque eso es lo que han dicho en un par de entrevistas, revisen los videos, o sea no hicieron lo que yo les pedí. En cada gala el jurado siempre ha seguido el mismo patrón, a los primeros siempre le dan devoluciones muy fuertes y para los últimos concursantes están como que todo está buenísimo. No es casual, algo estará pasando. Yo los invito a que revisen porque si se sigue repitiendo el mismo patrón vamos a tener que pedir a la producción que sorteen el orden de quién va primero […]".

Si bien ambos dejaron claro que no tienen nada personal con el jurado y que lo que sucedió en la gala fue un cúmulo de situaciones que venían arrastrando, la pareja de Chocarro mostró su inconformidad ante el criterio de Adamari López a la hora de valorar sus pasos de baile.

Carolina Laursen David Chocarro y su esposa Carolina Laursen | Credit: Instagram Carolina Laursen

"Hay una cuestión con el tema de las líneas puntualmente con lo que dice Ada de las líneas, los brazos y todo que ok, en algunas coreografías está bien, uno tiene que tener brazo largo como ella dice, pero si a vos el coreógrafo te marca que hagas esto y bueno el brazo va acá no va acá porque me lo marcaron acá, entonces, ¿qué puedo hacer yo si así es como tengo que tener el brazo? Entonces ella a veces me dice brazo cortito y bueno, no sé, para eso está el coreógrafo también que te marca cómo lo tenés que hacer", comentó Laursen.

"Nos dicen que no sabemos recibir crítica y la verdad es que hemos recibido un montón de críticas. Cristián hasta nos dijo que porque éramos argentinos no podíamos mover la parte de arriba del cuerpo y está todo bien […]. A mí me duele, no me gusta que piensen eso. Para mí baila cualquier persona de cualquier parte del mundo, no tiene nada qué ver […]", agregó.

Tanto David como Carolina coincidieron en reconocer que el trabajo que tienen los jueces "es muy difícil". "Es muy difícil tener un criterio también. Me parece que por momentos se está flaqueando un poquito porque a veces parece que piden algo, a veces parece que piden otra cosa, celebran que uno baile cosas diferentes pero terminan premiando ritmos parecidos…".

Nada contra Adamari

En unas declaraciones para el programa hoy Día (Telemundo) tras la finalización de la gala, el actor y su esposa reiteraron que no tienen nada personal contra Adamari. "No tuvo nada que ver con lo que pasó la semana pasada del intercambio de opiniones que tuvimos con los jueces, para nada. Eso también creo que tiene que ver con el cansancio que veníamos trayendo y con toda la situación que se dio de que nos pusieron una coreografía que no nos gustaba, que no podíamos elegir no tenerla y que nos enteramos que se competía por 20 mil dólares y nos sentimos totalmente fuera de poder participar de eso", aseveró Laursen.

Reacción de Adamari