David Chocarro y su esposa renuncian a Así se baila: "Nos pasó por encima el programa" El actor argentino y su esposa decidieron abandonar este domingo la competencia de baile de Telemundo, justo una semana después del tenso momento que vivieron con el jurado. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adamari David Chocarro y su esposa Carolina Laursen; Cristián de la Fuente y Adamari López, jueces de Así se baila | Credit: Instagram Carolina Laursen; Instagram Mariana Seoane Así se baila, la competencia de baile de Telemundo que conduce Jacky Bracamontes, no deja de acaparar titulares gala tras gala. Tras el tenso momento que protagonizaron el fin de semana pasado con el jurado, David Chocarro y su esposa Carolina Laursen volvieron a robarse este domingo todo el protagonismo al renunciar sorpresivamente al programa. "Esta es una decisión que la tomamos hace 4 semanas, no hace dos días. Nos acercamos a producción, les planteamos exactamente lo que nos estaba pasando… La gente no se imagina el desafío físico, mental, de energía que demanda este tipo de competencias y para hacerla medio corta nos pasó por encima el programa", comenzó explicando el actor argentino. "Vivimos en Miami hace ya 10 años, no tenemos familia cerca, entonces aunque vino un amigo [que] nos estuvo ayudando y todo no es suficiente, tenemos que estar más tiempo con nuestras hijas. No queremos que recaiga la responsabilidad de dejar este programa por ellas, es una decisión tomada por nosotros porque nosotros queremos estar con ellas, no sé si lo necesitan o no, pero es lo que nosotros sentimos", agregó el galán de telenovelas. Chocarro, quien cuenta con más de 1 millón de seguidores en Instagram, quiso dejar claro que esta decisión no obedece al tenso momento ocurrido el domingo pasado con el jurado cuando tanto su esposa como él se mostraron muy críticos con las valoraciones de los jueces. Carolina Laursen David Chocarro y su esposa Carolina Laursen, participantes de Así se baila | Credit: Instagram Carolina Laursen "Nos íbamos a ir mucho antes, nos quedamos un poquito más, nos redujeron las horas de ensayo para poder cumplir con la logística que necesitábamos familiar y para mí era importante también aclararlo porque no tiene absolutamente nada que ver con lo que pasó el otro día. Para mí, de hecho, creo que se armó más revuelo de lo que se merecía", señaló. "Yo me fui bastante mal ese día y les diría que la peor situación no fue hablar con ustedes, hablar con el jurado, lo más intenso fue lo que pasó después. Nunca entramos a este concurso con intenciones de ganarlo, la verdad que entramos a este concurso con intenciones de poder compartir juntos un poco más de arte y esta era una oportunidad que no queríamos dejar pasar y la consigna desde el día 1 fue mientras lo disfrutemos vamos a seguir ahí", destacó. La esposa de Chocarro, por su parte, comentó que la prioridad de ambos como pareja siempre ha sido el bienestar de su familia "y sentíamos que nuestra familia estaba tambaleándose". Así se baila Cristián de la Fuente, Adamari López y Mariana Seoane, jueces de Así se baila | Credit: Instagram Mariana Seoane "Vos Jacky nos preguntaste el primer programa cuál era el secreto del matrimonio o algo así y obviamente te dijimos que no sabíamos y en realidad yo no sé si es un secreto o es algo, pero sí desde hace unos años empezamos a privilegiar la familia por sobre todo y este último sentíamos que nuestra familia estaba tambaleándose […]", expresó la actriz argentina. "Nos queremos ir con un lindo sabor y sentimos que por eso es el momento", agregó Chocarro. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La conductora del programa, Bracamontes, no pudo evitar empatizar con la decisión de ambos ya que como mamá de 5 niñas para ella también su prioridad es su familia. "La verdad es que lamentamos mucho que tengan que dejarnos, esa es la realidad, pero también les vamos a desear la mejor de las suertes, esta decisión la respetamos. Para mí lo más importante es mi familia y si su familia se estaba viendo afectada yo de verdad admiro y respeto su decisión", expresó la conductora mexicana durante el programa.

