Los datos de audiencia del estreno de ¡Siéntese quien pueda! y el regreso de Enamorándonos El programa de entretenimiento conducido por Julián Gil y el reality show del amor que presentan Ana Patricia y Rafael Araneda aterrizaron este lunes en la programación de UniMas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Julián Gil Julián Gil (¡Siéntese quien pueda!); Ana Patricia y Rafael Araneda (Enamorándonos) | Credit: Mezcalent (x2) UniMas, la cadena hermana de Univision, renovó este lunes 22 de agosto su programación estelar, empezando a las 7 p. m., hora del Este, con el estreno del show de entretenimiento y competencia televisiva ¡Siéntese quien pueda! El programa que produce Carlos Mesber, productor del desaparecido ¡Suelta la sopa!, es conducido por Julián Gil y cuenta entre sus panelistas con varios rostros del extinto show de farándula de Telemundo, entre ellos Lucho Borrego, Karla Gómez y Álex Rodríguez. "Hoy comienza una nueva etapa con un proyecto de televisión que me ilusiona y significa mucho en mi carrera. No podría ser más agradecido ya que me acompañó parte importante de mi familia, lo más preciado que tengo. Afortunado y emocionado de hacer equipo y nuevas amistades junto a grandes personas y profesionales", escribió Julián Gil este lunes a través de su cuenta de Instagram, donde está a punto de superar los 4 millones de seguidores. El show promedió durante su estreno 345 mil televidentes (P2+) y 184 mil adultos en la franja de edad de 18 a 49 años en competencia directa con La rosa de Guadalupe (Univision) y Top Chef VIP (Telemundo), que registraron respectivamente 1,157,000 y 1,056,000 televidentes (P2+). El debut del programa obtuvo un dato de audiencia similar al registrado el viernes pasado justo en su misma franja horaria por la telenovela Teresa, que se despidió ante 364 mil televidentes (P2+). El regreso de Enamorándonos El popular reality show del amor que conducen desde hace varios años Rafael Araneda y Ana Patricia volvió a apoderarse este lunes del prime time de UniMas con una nueva temporada. Ana Patricia Ana Patricia y Rafael Araneda, conductores de Enamorándonos (UniMas) | Credit: Mezcalent El regreso del programa fue visto por 463 mil televidentes (P2+) y 170 mil adultos en la franja de edad de 18 a 49 años, experimentando así una ligera pérdida de audiencia respecto al estreno de la anterior temporada, que promedió en su día 539 mil televidentes (P2+). SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Hay buenas historias, buenos personajes nuevos, también algunos que ya son conocidos o históricos que se mantienen. La gente quiere caras nuevas, pero también quiere que por fin se enamore alguno de los antiguos. Entonces hay que lidiar con eso. Y en ese sentido esperamos que que cada una de las historias que presentemos, de las puertas del amor, las positivas, las que tienen buenos resultados y las que no tienen buenos resultados sean muy atractivas para nuestra audiencia. Porque a veces una historia dramática para una pareja por esto del morbo que tiene el que tiene el ser humano, puede ser tremendamente atractiva para la audiencia", contaba Araneda en una reciente entrevista con People en Español sobre la nueva temporada. Enamorándonos se transmite a las 8 p. m., hora del Este, por UniMas.

