Ana Patricia versus Karina Banda: sus datos de audiencia en Enamorándonos ¿Cómo se comportó la audiencia tras el primer cambio de presentadoras que tuvo el exitoso show de UniMas el año pasado? ¿Logró Karina mantener los datos de Ana Patricia? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En junio del año pasado, Ana Patricia se despedía de Enamorándonos USA (UniMas) para poder dedicarse en cuerpo y alma a su faceta como mamá. "Esto no es un adiós, quizás es un hasta pronto, no sé si cercano o lejano", expresaba emocionada. La conductora mexicana entregaba la estafeta del programa a su compatriota Karina Banda, quien tomaba con mucha ilusión y nervios las riendas de la conducción del show. "Yo creo que lo que me da más ansiedad, por decirlo de alguna manera, [es] que quiero llenar las expectativas y cubrir las expectativas que tienen todos sobre mí, en el sentido de la producción, en el sentido del público. Quiero saber que soy lo que esperaban, no sé cómo decirlo. Son los nervios de quiero ser lo que ellos esperan de mí", se sinceraba en su momento la esposa de Carlos Ponce tras confirmarse la noticia. Casi un año después la historia se repite, pero a la inversa. La semana pasada era Karina la que anunciaba que pronto dejará la conducción del programa para asumir un nuevo reto profesional en su carrera que la mantendrá, eso sí, ligada a la marca Enamorándonos. La pareja de Ponce también confirmaba el regreso al show de Ana Patricia tras su inminente salida. El nuevo y sorpresivo anuncio generó gran revuelo a través de las redes sociales entre los televidentes del programa, quienes ya se habían acostumbrado a la conducción de Karina. Pero, ¿cómo se comportó la audiencia tras el primer cambio de presentadoras que tuvo el show de UniMas el año pasado? ¿Ha logrado Karina mantener los buenos datos de Ana Patricia? Enamorándonos Ana Patricia y Rafael Araneda; Karina Banda y Rafael Araneda | Credit: Instagram (x2) Para despejar esta incógnita basta con comparar las cifras que ha registrado Enamorándonos USA en sus emisiones más recientes –con Karina todavía en la conducción– con la cantidad de televidentes que vieron en su día la última semana al aire de Ana Patricia en el show. Ana Patricia Ana Patricia y Karina Banda en Enamorándonos USA | Credit: Instagram Enamorándonos A falta de publicarse la cifra del viernes, el programa que también conduce Rafael Araneda se mantuvo la semana pasada entre los 600 y los 800 mil televidentes (P2+) diarios. Lunes, 28 de marzo: 704 mil Martes, 29 de marzo: 716 mil Miércoles, 30 de marzo: 685 mil Jueves, 31 de marzo: 763 mil Karina Banda Karina Banda en Enamorándonos USA | Credit: Instagram Karina Banda SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Unos datos que no difieren demasiado de los que registró el programa en junio del año pasado durante la última semana al aire en el show de la ganadora de Nuestra Belleza Latina 2010. Lunes, 7 de junio: 814 mil Martes, 8 de junio: 858 mil Miércoles, 9 de junio: 669 mil Enamorándonos USA se transmite a las 8 p. m., hora del Este, por UniMas.

