"Ella fue la que me provocó, ella fue la que se paró del asiento y me hizo así y evidentemente a mí me buscas y me encuentras, siempre lo he dicho. Además que sí me ha molestado mucho la campaña de desprestigio porque si quieres desprestigiarme con lo que viste que yo hice dentro de la casa hazlo, pero por qué desprestigiarme por mi acento, por qué desprestigiarme por mi nacionalidad, por qué promover el bullying, por qué burlarte de ciertas acciones mías, por qué gritarme en la cara que el público me sacó. No señora, yo no fui eliminada, yo fui la quinta finalista de La casa de los famosos le guste o no le guste, salí por la puerta grande, por la puerta que el público me quiso ver, el público me regresó 5 veces. Que mis acciones me llevaron a que el público no me viera como ganadora lo asumo, yo no estoy ocultando absolutamente nada, pero eso no le da el derecho a usted señora Yolanda de desprestigiarme por mi nacionalidad y por mi acento en redes sociales", enfatizó la actriz de exitosas telenovelas como Marido en alquiler.