El nuevo proyecto de Daniella Navarro y Nacho Casano tras su inminente salida de La casa de los famosos 2 La actriz venezolana y el actor argentino participarán junto a otros 5 exconcursantes del reality show en el que será un evento único e imperdible para los fans de La casa de los famosos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Nacho Casano Daniella Navarro; Nacho Casano | Credit: Instagram Daniella Navarro; Instagram Nacho Casano La segunda edición de La casa de los famosos está por llegar a su fin y, sin duda, dos de sus grandes protagonistas han sido Daniella Navarro y Nacho Casano. Aunque durante mucho tiempo fueron enemigos ya que pertenecían a cuartos y bandos antagónicos entre sí, la actriz venezolana y el actor argentino comenzaron a mirarse con otros ojos desde hace algunas semanas y hoy están viviendo un inesperado romance dentro del exitoso reality show que nadie veía venir. "Ganen o pierdan los 200.000$ ya ellos son victoriosos. Sin saberlo, ambos son ganadores porque construyeron una comunidad de seguidores envidiable y oportunidades de trabajo ya tienen", aseguraba el mánager de ambos, Daniel Ferrer, desde su perfil de Instagram. El representante de artistas y CEO de Hispanomedio sabía muy bien de lo que hablaba. Daniella Navarro Daniella Navarro | Credit: Telemundo Este lunes, para sorpresa de muchos, Ferrer destapó uno de los proyectos en los que participarán Daniella y Nacho tras su inminente salida de la casa más famosa de la televisión hispana. Un proyecto que los volverá a unir, esta vez sobre un escenario y ante un público en vivo. Nacho Casano Nacho Casano | Credit: Telemundo Navarro y Casano protagonizarán Descara2, una obra de teatro "llena de irreverencia, desparpajo, engaños y mucha picardía" en la que no estarán solos en escena. Los acompañarán nada más y nada menos que 5 exconcursantes de La casa de los famosos 2: Brenda Zambrano, Eduardo Rodríguez, Natalia Alcocer, Julia Gama y Lewis Mendoza. Daniella Credit: Daniel Ferrer "¿Creías imposible que este grupo podría reunirse? Se reunirán, esta vez en el teatro para hacer una única función de una obra divertida, una comedia de principio a fin", anunció Ferrer. La función tendrá lugar el 4 de septiembre en Miami ¡y a partir de hoy a las 7PM podrán adquirirse los boletos de entrada! Daniella Navarro Credit: Daniel Ferrer Se trata de una oportunidad única en la que el público de Estados Unidos podrá ver reunidos por única vez a los 7 habitantes de La casa de los famosos 2. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Más sobre Descara2 Humor inteligente, mordaz, vibrante describen esta pieza original de Indira Páez, ganadora del Premio Emmy 2009. Cargada de gran verdad dramática que traspasa fronteras, a través del sarcasmo de sus personajes acerca de temas universales como el amor, el desamor, la supervivencia, la incomunicación y las relaciones de pareja. Esta obra llena de cotidianidad está estructurada en varios monólogos cargados de sarcasmo, centrados en desquiciadas historias que terminan siendo divertidas por los real y contradictorio de sus personajes. Son monólogos en los que se dice lo que muchos piensan, pero no externan: paranoías, amor, desamor, relaciones de pa­reja, insatisfacción, celos, desesperanza, angustia y emociones, que los actores inter­pretan con gran dosis de hu­mor negro y sarcasmo.

