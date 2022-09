Daniella Navarro y Laura Bozzo ¡juntas en nuevo programa de Telemundo! Las exhabitantes de La casa de los famosos 2 volverán a dejarse ver juntas en la pantalla de Telemundo a casi dos meses del final de la segunda edición del exitoso reality show. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Daniella Navarro y Laura Bozzo fueron indiscutiblemente dos de las concursantes que más protagonismo acapararon en la segunda edición de La casa de los famosos. Aliadas durante su estancia en la casa más famosa de la televisión hispana, su cercana relación se torció en la etapa final del reality show cuando la actriz venezolana comenzó a escribir una inesperada historia de amor junto al actor argentino Nacho Casano que no fue bien vista por la abogada peruana. "No sé quién es", respondía días atrás Bozzo en un programa de televisión mexicano al ser preguntada por su relación actual con quien fuera como su hija en el programa de telerrealidad. Unas declaraciones que lastimaron a Navarro. "¿Quién soy? Una persona que te apoyó, que peleamos batallas juntas, que jamás te traicioné, que te peinaba […] a pesar de que me insultaste como nadie en la vida simplemente por gustarme alguien […]. Ver esto me lastima, pero creo que me conociste y lo que me duele me hace más fuerte y más buena. Dios te bendiga siempre". Laura Bozzo Laura Bozzo; Daniella Navarro | Credit: Telemundo (x2) Ahora, tras este tenso episodio, ambas regresan juntas a la pantalla de Telemundo justo cuando están por cumplirse 2 meses del final de la segunda temporada de La casa de los famosos. Daniella y Laura, juntas de nuevo La actriz y la abogada volverán a compartir pantalla en el prime time de la cadena hispana, donde formarán equipo de nuevo, esta vez con el fin de ganar dinero por una buena causa. Lo harán este domingo 2 de octubre en el estreno de ¿Qué dicen los famosos?, el nuevo programa de Telemundo que enfrentará cada semana a dos equipos de famosos en una competencia contrarreloj llena de respuestas inimaginables a preguntas cotidianas. La casa de los famosos Laura Bozzo y Daniella Navarro juntas de nuevo en televisión | Credit: Telemundo Navarro y Bozzo integrarán junto a otros dos exhabitantes de La casa de los famosos 2, Natalia Alcocer y Luis 'Potro', uno de los dos equipos que participarán en el primer episodio. Daniella Navarro Laura Bozzo, 'Potro', Daniella Navarro y Natalia Alcocer jugarán juntos en ¿Qué dicen los famosos? (Telemundo) | Credit: Telemundo "Nos emociona presentar este formato tan exitoso y de continuar ofreciendo lo mejor del entretenimiento para toda la familia en el horario estelar de los domingos con el debut de ¿Qué dicen los famosos?", dijo Ronald Day, Presidente de Entretenimiento y Contenido de Telemundo. El show contará con la conducción del actor y empresario mexicano Rodrigo Vidal, quien participó recientemente en la competencia culinaria de Telemundo Top Chef VIP. Rodrigo Vidal Rodrigo Vidal, conductor de ¿Qué dicen los famosos? (Telemundo) | Credit: Telemundo "Me siento muy contento por la oportunidad de estar al frente de este programa que reunirá a la familia y especialmente con el público que me ha vuelto a recibir", dijo Vidal. "Tener la oportunidad de ser yo mismo y de divertir a la gente es un regalo maravilloso". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Más sobre ¿Qué dicen los famosos? ¿Qué dicen los famosos? es un divertido programa de juego que busca descubrir las respuestas más populares a las preguntas planteadas a 100 personas. La competencia inicia con el famoso de cada equipo enfrentándose para responder la primera pregunta. Quien atine la respuesta más popular toma el control del juego. El objetivo es destapar todas las casillas en el tablero para obtener los puntos. Después de tres respuestas incorrectas, el equipo contrario tiene la oportunidad de robar el juego y ganar los puntos. El equipo que más puntos acumule se convierte en el ganador y continúa jugando Dinero Rápido, donde dos de sus integrantes deben acumular 200 puntos para ganar fondos para una organización benéfica de su elección.

