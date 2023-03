Daniella Navarro se pronuncia sobre la actual temporada de La casa de los famosos La finalista de la segunda edición del exitoso reality show de Telemundo habló sin tapujos sobre la tercera temporada de La casa de los famosos. "En nuestra temporada bueno o malo todos eran genuinos". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Daniella Navarro Daniella Navarro; concursantes de La casa de los famosos 3 | Credit: Telemundo (x2) Daniella Navarro fue una de las concursantes más polémicas y mediáticas de su edición. Por eso a muchos les ha sorprendido que no esté teniendo ningún tipo de participación en la actual temporada del exitoso reality show que conducen Héctor Sandarti y Jimena Gállego. "¿Si te invitan irías, ya sea a las galas?", le preguntó este miércoles una seguidora aprovechando una dinámica de preguntas y respuestas que llevó a cabo desde su perfil de Instagram. La respuesta de la actriz venezolana no pudo ser más clara. "Les saldría muy cara", comentó entre risas. Daniella Navarro Credit: Instagram Daniella Navarro Daniella no solo no se ha dejado ver más en el reality show, sino que, contrario a otros compañeros de su edición, no ha estado activa comentando la actual temporada en las redes sociales. "No la veo", confesó. "Mis fans me mandan videos de algunas cosas". Pese a ello, la actriz reveló que hay algunos concursantes que le gustan más que otros. "Mi gallo es Raúl [García], Osmel [Sousa] por venezolano pero está muy aburrido", reconoció. "Y Paty [Navidad] porque me gusta la gente con personalidad y cree en los extraterrestres igual que yo", agregó entre risas. Raúl García Osmel Sousa Paty Navidad Left: Raúl García, concursante de La casa de los famosos 3 | Credit: TELEMUNDO Center: Osmel Sousa, concursante de La casa de los famosos 3 | Credit: TELEMUNDO Right: Paty Navidad, concursante de La casa de los famosos 3 | Credit: TELEMUNDO No quedó traumada Daniella, quien se encuentra haciendo castings para retomar su carrera como actriz, señaló que no quedó traumada por su estancia en la casa más famosa de la televisión hispana. "Para nada, fue una experiencia única, la cual me hubiese gustado tener más privilegios como esta temporada (ríe), o al menos más conocimiento de donde entraba", aseveró. "En nuestra temporada apenas escuchaban un helicóptero y nos encerraban, y en nuestra temporada bueno o malo todos eran genuinos y los que no eran fueron eliminados (ríe) no abandonados". Salvador Zerboni La actriz también reveló que no mantiene ningún tipo de relación con quien fuera como su 'hermano' en el exitoso reality show, el actor mexicano Salvador Zerboni. "¿No volverás a hablar con él?", le preguntaron. Salvador Zerboni Salvador Zerboni, concursante de La casa de los famosos 2 | Credit: TELEMUNDO SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Cuando hable con la verdad puede ser, pero seguir creyéndose la historia que él sabe que estábamos jugando al psicólogo, y que él está claro qué hablamos y qué pasó de verdad puede ser, pero para eso debe tener pantalones, cosa que le falta a él", aseveró. Zerboni Credit: Instagram Daniella Navarro "Yo por él metí el pecho y sabe bien que lo que dice es mentira. Si yo me lo hubiese querido comer o me gustara me lo comía y sin pena hubiese dicho 'la cagué'", dejó claro. "El día que él salga a pedirme disculpas por mentir puede ser que considere".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Daniella Navarro se pronuncia sobre la actual temporada de La casa de los famosos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.