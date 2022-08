Yo adoro a Laura, a mí me encantaría. Como se lo dije cuando salió, le dije 'mama siempre te quise de verdad'. La cuidé de verdad, y no es porque yo sentía que era una carga para mí, pero yo sé que si yo no hubiese estado con Laura desde la primera semana diciendo 'tú no te vas, vamos a guerrear juntas…' ella no hubiese resistido, incluso a lo mejor hasta yo no hubiese resistido porque en mis momentos bajos Laura me agarró muchas veces. Yo no tendría problema, pero con la claridad de que sus palabras me hirieron. Te pueden decir 'eres una sinvergüenza, cómo vas a tener una relación con Nacho…', cualquier cosa, ¿pero que te maten? A mí me matan una sola vez. En mi vida fuera doy pocas oportunidades cuando me lastiman, siempre digo que me lastiman una y han tenido las personas el privilegio de lastimarme hasta dos veces, entonces a mí me duelen las palabras que vienen de la gente que quiero mucho. Y que me haya matado y que haya dudado del cariño y el respeto que yo le tenía sí me dolió.