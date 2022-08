"Gracias infinitas. Ayer culminó un proyecto inolvidable, me deja grandes recuerdos, pero sobre todo muchos aprendizajes. Gracias por quererme sin filtros, soy una mujer llena de imperfecciones pero no trato de fingir ser lo contrario. Reí, lloré, me molesté (de algunas no estoy nada orgullosa, lo reconozco, pero no ando dándome golpes de pecho como algunas, asumo mi cagada). Y al final me atreví a decir, no puedo decir que me enamoré, pero sí les puedo decir que al final conocí un ser humano que durante 80 días no logré ver porque no me lo permití", comenzó escribiendo.