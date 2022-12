Daniel Arenas da el salto a Telemundo como conductor invitado El actor colombiano se dejará ver junto a Adamari López en la nueva etapa de Hoy Día durante su semana de estreno. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Daniel Arenas Daniel Arenas | Credit: Mezcalent A diferencia de otros galanes como Sebastián Rulli, Gabriel Soto o David Zepeda, que apenas se toman unos meses de descanso entre un melodrama y otro; Daniel Arenas normalmente se mantiene alejado de la pequeña pantalla entre un proyecto y otro como mínimo 1 año. De hecho, el actor colombiano terminó de grabar en noviembre de 2021 en México la telenovela de TelevisaUnivision S.O.S. Me estoy enamorando y no ha vuelto a protagonizar un melodrama desde entonces. Un tiempo que ha aprovechado para descansar y sobre todo para seguir fortaleciendo su historia de amor con la exreina de belleza colombiana Daniella Álvarez. "Es un ángel terrenal Daniella y mi Dios me la puso en mi camino y estamos en ese proceso de estar felices y de ser agradecidos con lo que estamos viviendo", llegó a expresar el también galán de exitosos melodramas como Corazón indomable y La gata tras confirmarse en su día su noviazgo. Daniel Arenas Daniel Arenas | Credit: MEZCALENT En plena cuenta regresiva para que acabe el año, Arenas se dejará ver en la pequeña pantalla antes de que finalice el 2022, pero no lo hará de la mano de TelevisaUnivision. Daniel Arenas Daniel Arenas | Credit: Mezcalent Daniel Arenas ¡a Telemundo! El galán de telenovelas fue confirmado este miércoles como uno de los conductores invitados que tendrá la nueva etapa del programa Hoy Día durante el mes de diciembre. De la semana del 5 al 9 de diciembre, Arenas estará acompañando a Adamari López, Penélope Menchaca, Andrea Meza y 'Chiky Bombom' en la conducción del show matutino de Telemundo. Hoy Día Adamari López; Penélope Menchaca, 'Chiky Bombom' y Andrea Meza, conductoras de Hoy Día (Telemundo) | Credit: Telemundo (x4) Esta será la primera vez que el actor se dejará ver en la pantalla de Telemundo puesto que hasta ahora había desarrollado toda su carrera internacional de la mano de TelevisaUnivision. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Más conductores invitados Arenas no será el único. La semana del 12 de diciembre Hoy Día tendrá como conductor invitado al actor mexicano Arturo Carmona, mientras que la semana del 19 estará el cantante Jerry Bazua. Bajo el nuevo formato, Hoy Día tendrá más énfasis en entretenimiento y diversión, pero sin dejar a un lado la importancia de las noticias para comenzar el día bien informado. El contenido abordará temas positivos e inspiradores, además de segmentos útiles para la comunidad que resaltarán todo aquello que ayude a vivir una vida mejor. El programa continuará conectando a los televidentes con sus estrellas favoritas, cubrirá lo último en noticias de entretenimiento y ofrecerá segmentos de cocina con Chefs invitados para disfrutar la diversidad de la gastronomía latina.

