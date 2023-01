Daniel Arenas se muda a Estados Unidos para conducir Hoy Día, ¿y su novia? El actor colombiano inicia este miércoles una nueva etapa en su carrera como conductor oficial del programa matutino de Telemundo que presentan Adamari López y compañía. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Daniel Arenas Daniel Arenas y su novia Daniela Álvarez; Daniel Arenas | Credit: Instagram; Telemundo Daniel Arenas debutó este miércoles como el conductor oficial del programa matutino Hoy Día (Telemundo). El actor colombiano estuvo ayer promocionando su llegada al espacio mañanero de la cadena hispana en La mesa caliente (Telemundo), donde se mostró muy feliz e ilusionado ante esta nueva etapa profesional que se abre paso en su carrera. "[Estoy] muy feliz, muy feliz, hay cosas que son como por merecimiento en la vida. Yo pienso que es algo que no me esperaba. El año pasado yo estaba como pidiéndole a Dios un camino nuevo, una oportunidad nueva, crecimiento y nunca me esperé que me llamaran para ser conductor de un programa tan espectacular como Hoy Día, con unas compañeras también tan hermosas […] y hoy en día se materializó, se cristalizó, entonces yo estoy muy feliz", expresó el inolvidable galán de exitosas telenovelas de TelevisaUnivision como Corazón indomable y Mi marido tiene familia. Respecto a la faceta suya que podremos ver cada mañana en el programa comentó: "Yo creo que voy a ser yo mismo, no voy a pretender ser un personaje o seguir con un lineamiento distinto a lo que soy yo. Creo que he sido toda mi vida una persona muy familiar, muy de Dios, una persona que valora lo que tiene, valora de donde viene, que le da un lugar muy importante al trabajo y esto para mí es un trabajo que viene de Dios porque yo creo que él me puso aquí, nadie más que él, entonces van a encontrar eso en mí, una persona cálida, cercana, humana, sensible…". Daniel Arenas Daniel Arenas en La mesa caliente | Credit: La mesa caliente Giselle Blondet, quien condujo durante años el show matutino de la competencia, Despierta América (Univision), no dudó en darle unos consejos al actor basados en su experiencia. "Tú sabes que yo hice la mañana por unos cuantos años, como 8 años, se me quitaron las ojeras cuando salí del show […]. Aquí te tengo unas ideas", señaló la copresentadora del show. Daniel Arenas Daniel Arenas en La mesa caliente | Credit: La mesa caliente "Primero, no te pelees con el sueño por las noches porque sabes que tienes que estar aquí a las 4, pero una empieza me tengo que acostar a las 9, me faltan tantas horas para dormir, entonces lo que ocasionas es que el insomnio se despierte. Si no puedes dormir, relájate, pon el televisor, si has grabado La mesa caliente nos ves, así te informas para el día siguiente…", le recomendó. "Una lista de buenas excusas que debes tener por si acaso llegas tarde, la puedes tener lista porque a esa hora uno no piensa muy bien y tú las debes tener… La ropa la tienes lista desde la noche anterior, no vaya a ser que vengas con un zapato y otro de otro color". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Al margen de estas simpáticas recomendaciones, Giselle quiso compartir con el actor el que ella considera que es el consejo más importante y que debe aplicar en todo momento. "Y bien importante para mí, esto en serio, es que escuches mucho a nuestra gente", destacó la presentadora. "Tu programa es la forma en que las personas reciben un nuevo día y tienes que escuchar lo que escriben en las redes, cuando te encuentran en la calle… porque se van a sentir que tú eres parte de la familia, escúchalos". ¿Y su novia? Daniel Arenas Daniel Arenas y su novia Daniela Álvarez | Credit: Instagram Daniela Álvarez Daniel también fue preguntado en el programa sobre su novia Daniela Álvarez. "¿Vienes solo o acompañado por tu novia?", le preguntó Verónica Bastos. "No, ahorita solo", respondió el actor. "Moverse para mí es algo que está siendo complicado por muchas razones. Yo primero viví en México 13 años, el año pasado en Colombia, ahorita venir para acá, ya veremos que las cosas se van dando poco a poco, pero la idea es estar acompañado, pero ahí vamos poco a poco".

