Dania se despide de Big Brother Brasil y regresa a La casa de los famosos Tras lo sucedido, la influencer mexicana ha puesto este viernes punto final a su estancia en la casa más famosa de la televisión brasileña. Así fue su salida. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Dania Méndez Dania Méndez, concursante de La casa de los famosos | Credit: TELEMUNDO La participación de Dania Méndez en Big Brother Brasil como parte del intercambio que se dio entre La casa de los famosos (Telemundo) y la edición brasileña del formato llegó a su fin. Tan solo un día después de que la producción del reality show brasileño decidiera expulsar a dos de sus concursantes por los comportamientos inapropiados que tuvieron el pasado miércoles durante una fiesta con la influencer mexicana, Dania abandonó este viernes la casa más famosa de la televisión brasileña. "La mejor experiencia de mi vida. Yo soy muy bendecida. Mis compañeros quisieran estar aquí y fui yo la que vino y conoció a una nueva familia. Gracias", expresó visiblemente emocionada esta mañana a modo de despedida frente a los concursantes de Big Brother Brasil. Dania Credit: BBB "Cuando yo estaba chica había Big Brother en México y yo veía mucho Big Brother y yo decía 'algún día' y aquí estoy. Otra parte del mundo completamente, pero estoy feliz. Me llevo el alma de todos, bueno se las dejo pero me llevo un poquito", agregó la influencer. Dania Méndez Credit: BBB Antes de abandonar la casa, los habitantes le hicieron un regalo muy especial para que no se olvide de ellos. Dania Méndez Credit: BBB "Estoy feliz porque estoy aquí pero triste porque me voy. Gracias a todos", dijo Dania tras recibir el regalo. Dania Méndez Credit: BBB La influencer prometió buscar a todos en Instagram una vez que el reality show llegue a su fin para seguir en contacto con ellos. "Que gane el mejor y que lo disfruten. Yo voy a seguir con mi casa, con mi otra familia", dijo. "Ya tengo familia nueva brasileña y estoy muy feliz". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Dania, quien hizo su entrada en el reality show brasileño el miércoles, regresará a México para volver a encerrarse en La casa de los famosos y continuar allí su concurso junto a Arturo Carmona, Paty Navidad, Raúl García, Pepe Gámez, 'La Materialista' y demás participantes. Conducido por Héctor Sandarti y Jimena Gállego, La casa de los famosos se transmite de lunes a viernes por Telemundo a las 7 p. m., hora del Este, con una edición especial los domingos.

