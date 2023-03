Dania Méndez y su polémico primer día en Big Brother Brasil La influencer mexicana entró este miércoles en la edición brasileña de La casa de los famosos y sus primeras 24 horas no han estado exentas de polémica. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Dania Méndez Dania Méndez en Big Brother Brasil | Credit: Big Brother Brasil; La casa de los famosos "Esto será una aventura inédita que obviamente dará mucho de qué hablar". Héctor Sandarti, conductor de La casa de los famosos (Telemundo), no se equivocaba cuando comentó este lunes en el exitoso reality show que el intercambio de participantes que se iba a vivir esta semana entre La casa de los famosos y la edición brasileña del formato daría mucho de qué hablar. Dania Méndez, quien fue la concursante elegida para vivir la aventura, aterrizó este miércoles en Big Brother Brasil y en menos de 24 horas ha revolucionado por completo la casa. "Feliz, muy contenta, me recibieron muy bien. Estoy conociendo a uno por uno poco a poco, pero el recibimiento que tengo ahora, el cariño, de verdad se siente muy bonito este recibimiento. Estoy feliz. Nunca me lo esperé. Sigo en shock", expresó al conectarse este miércoles con Sandarti. Dania Méndez Dania Méndez, concursante de La casa de los famosos 3 (Telemundo) | Credit: TELEMUNDO La influencer mexicana tuvo anoche su primera fiesta con sus nuevos compañeros y entre copa y copa de alcohol se mostró muy desinhibida, como se pudo ver en el canal 24 horas. Dania pareció tener un acercamiento especial en su primer día con uno de los hombres de la casa, Antonio, mejor conocido como 'Sapatito', quien es luchador de la UFC. Ambos no solo estuvieron bailando juntos sino que al terminar la fiesta se les puedo ver muy cercanos en una de las habitaciones, donde al parecer 'Sapatito' le robó un beso. "El whisky te hace besar mexicanas", le comentó Dania. "Es la primera mexicana que beso", aseveró él. Dania Dania y 'Sapatito' en Big Brother Brasil | Credit: Instagram/ Big Brother Brasil La influencer también reconoció que era el primer brasileño que besaba pero porque él le "robó" el beso. "Este niño es tremendo", comentó Dania. Dania y Sapatito Dania y 'Sapatito' en Big Brother Brasil | Credit: Instagram/ Big Brother Brasil La polémica está servida El luchador tuvo actitudes frente a una Dania "supertomada" que no fueron bien vistas en las redes sociales y que han generado muchas críticas y rechazo. Tras percatarse de ello, desde el perfil de Instagram oficial de 'Sapatito' su equipo pidió disculpas este jueves tanto a Dania como a su familia por lo sucedido. Puedes ver el comunicado aquí. Reacciones desde La casa de los famosos Los compañeros de Dania en La casa de los famosos no están siendo ajenos a su aventura en Big Brother Brasil. "Más de 50 días sin tomar alcohol fuerte y ese vuelo tan largo...", comentó 'La Materialista'. "Mi compadre [refiriéndose a Arturo Carmona, con quien Dania tuvo un romance en La casa de los famosos] está con un cuchillo aquí adentro", señaló Pepe Gámez. "Yo estaría que me truena el corazón, por eso lo entiendo". Arturo Carmona Arturo Carmona, concursante de La casa de los famosos 3 | Credit: Telemundo "Pobrecito", agregó 'La Materialista'. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La aventura de Dania en Big Brother Brasil no ha hecho más que empezar y sin duda va a revolucionar por completo La casa de los famosos. ¿Cómo reaccionará Arturo Carmona? Descúbrelo a las 7 p. m., hora del Este, por Telemundo.

