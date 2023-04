"Yo sé de dónde vienen las cosas, sé quién ha fomentado el hate hacia mí, quién ha intentado desprestigiar mi imagen y quién ha intentado difamarme como mujer. Se me hace muy bajo que hasta medios de comunicación, que reporteros que se supone que son muy profesionales también lo tomen de una manera tan personal, tanto así que me están juzgando. Estoy siendo una mujer juzgada por ser una mujer libre, por ser una mujer honesta y por ser una mujer que siempre dice la verdad. El hecho de decir que yo vengo de un reality de fiesta no me identifica como persona. Soy una mujer que merece respeto ante todo y que merece respeto de todo tipo de personas. No tengo por qué ser juzgada, para juzgarme solamente está Dios y él es el que me importa", comenzó compartiendo Dania ante sus casi 4 millones de seguidores de Instagram.

"Me juzgan porque vengo de un reality, me juzgan porque me siento en las piernas, me juzgan porque me fui a divertir, me juzgan, ¿por qué? No lo voy a permitir. Y de verdad con los reporteros, con los conductores que han hablado mal de mí, eso habla más de ustedes señores, de su carrera profesional que no saben ser profesionales. Un conductor y un panelista debe de ser íntegro, debe de ser ni pa allá ni pa acá. Entiendo que tengan sus favoritos, pero una manera es demostrar apoyo a tu favorito con acciones, votando por él y hablando bonito que estar atacando a otra participante. Eso no. Defiende a tu participante favorita, defiéndela, sí, claro, estás en todo tu derecho, pero no estás en el derecho de venir a atacar a otra mujer".