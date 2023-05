A 1 semana de la final, la influencer mexicana se confiesa con People en Español sobre su participación en La casa de los famosos 3 y, revela, entre otras cosas, cómo sigue su relación con Arturo Carmona y cómo está su caso judicial en Brasil tras lo vivido en Big Brother Brasil. "[De La casa de los famosos] sale una Dania más fuerte, más disciplinada, que no vive de rencores y que sabe perdonar. Y esa Dania nueva me encanta".

Dania Méndez no ganó La casa de los famosos 3, ni siquiera logró colarse en la final, pero eso no impidió que se convirtiera en una de las participantes más populares de su edición. La influencer mexicana no dejó indiferente a nadie, ni a sus compañeros ni al público, con su concurso y fue la única habitante que consiguió ganar un millón de seguidores mientras participaba en el exitoso reality show de Telemundo. La gala de su eliminación fue, además, una de las más vistas de la temporada. Por eso, aunque no se llevó los 200 mil dólares, ella se siente una ganadora. "Me voy con un millón de seguidores, me voy siendo tendencia en México, en Brasil, me voy rompiendo récords de rating en el programa, me voy con el amor de la gente y del público, ¿qué más me puedo llevar? No fui ganadora de ese maletín, pero fui ganadora del amor y del apoyo del público y con eso me voy feliz", asegura.

El aprendizaje que le dejó esta experiencia tan intensa tampoco se lo puede quitar nadie. La Dania que salió a principios de abril de La casa de los famosos tras más de dos meses conviviendo con otras celebridades bajo el mismo techo no es la misma Dania que entró en su día a vivir la experiencia. "Sale una Dania más fuerte, más independiente, con más paciencia y sobre todo una Dania que no vive de rencores y que sabe perdonar", afirma.

Aunque no era su primer reality show –saltó a la fama años atrás a raíz de su participación en el polémico Acapulco Shore (MTV)–, nunca había estado tanto tiempo aislada del mundo exterior. "Esta experiencia para mí significó muchas cosas", reconoce. "Tres meses sin mi familia me hizo una mujer de retos, también el aprender a cocinar, a ser compañera, a trabajar más en equipo… Aprendí a no llevarme por mis impulsos, a ser más ordenada, más disciplinada, más independiente. Esta nueva Dania es un poco más responsable de sí misma", señala. "Y esa Dania nueva me encanta".

En entrevista con People en Español, Dania hace balance de su participación en La casa de los famosos, nos revela cómo está su relación con Arturo Carmona, con quien tuvo una historia de amor dentro de la casa, y nos confiesa, entre otras cosas, a quiénes se lleva como amigos. La influencer también habla de su controversial paso por Big Brother Brasil y opina de la victoria de Madison Anderson.

La casa de los famosos 3 llegó a su fin, ¿qué significó esta experiencia para ti?

Esta experiencia para mí significó muchas cosas, principalmente en mi carrera para mí es un segundo escalón para poder abrir un poco más de panorama en lo que me gusta hacer que es el medio. Es una experiencia única de mucho aprendizaje que no vamos a volver a pasar en nuestras vidas, así que me llevo lo mejor. Sale una Dania más fuerte, más disciplinada, con más paciencia y sale con personas que se lleva en el corazón primordialmente.

Habías participado en otros reality shows, pero en ninguno habías estado tanto tiempo aislada del mundo exterior, ¿qué fue para ti lo más difícil de todos estos meses de encierro?

Sin duda lo más difícil fue no saber de mi familia, no saber de la salud de mi madre, de su estabilidad, de cómo estaban las cosas afuera con cosas de la casa. Yo, como saben, llevo muchos años haciéndome responsable de mi familia y el hecho de no tener ese control me ponía un poco nerviosa, pero siempre confiando en que mi hermano iba a hacer las cosas bien. Tengo un equipo de trabajo también afuera que me ayudó bastante.

¿Qué aprendiste de ti gracias a esta experiencia?

Aprendí que puedo ser una mujer paciente, que puedo ser una mujer más inteligente, a no llevarme por mis impulsos. Aprendí a ser más ordenada, más disciplinada, más independiente. Esta nueva Dania es un poco más responsable de sí misma.

¿Cómo era la Dania que entraba en enero a la casa y cómo es la Dania actual después de vivir esa experiencia?

La Dania que entró en enero entró llena de sueños, llegó tímida también a esa nueva experiencia, llegó con miedos –todo lo nuevo desconocido causa miedo–, llegó una Dania impulsiva sin saber quizás controlar un poco su carácter, esa candela (ríe). Y la Dania que sale es una mujer más madura, independiente. Tres meses sin mi familia me hizo una mujer de retos, también el aprender un poco a cocinar, a ser compañera, a trabajar más en equipo, a ser más empática. Sale una Dania más noble y sobre todo una Dania que no tiene rencores, que sabe perdonar. Aprendí muchas cosas y esa Dania nueva me encanta.

Si pudieras cambiar algo de tu participación en el reality, ¿qué sería y por qué?

No cambiaría nada, sin duda esa Dania Méndez que ustedes conocieron ahí es la que hay, lo que soy. Soy un ser humano perfectamente imperfecto, que llora, que ríe, que se enoja, que mienta... (ríe). Obviamente ahí también todos hablamos de todo el mundo. Es un juego. Yo me quedo con las cosas buenas de ese juego, con lo mejor de mis compañeros, y lo malo ahí se queda. Mis estrategias buenas o malas ahí se quedaron. Yo me voy contenta con lo que soy y con lo que hice.

Al salir de la casa después de tantos meses de encierro, ¿qué fue lo que más te sorprendió de todo lo que viste? Tanto del concurso como de lo que ocurría fuera…

Me sorprendieron muchas cosas, empezando por mis excompañeros, que ellos ya estaban fuera del juego. Todo lo que dijeron de mí, todo lo que se especulaba, todo lo que me juzgaron. Al final del día esto es un juego y también es parte de nuestro trabajo, pero siempre he dicho apoyar a tus favoritos con cosas de apoyo, con cosas de afecto, con cosas de cariño, no desprestigiando a la otra competidora ni a otra compañera tuya. Sí me voy decepcionada de muchas personas, pero también entiendo que esto es parte del juego. Y me voy con lo mejor, perdonando.

¿Hubo algo que vieras que te doliera especialmente?

La verdad no, tomo las cosas de quien vienen. Las personas que yo me llevo en el corazón son contadas y esas personas siempre han estado a mi lado luchando, defendiéndome. Y de las otras personas, te digo, las cosas vienen de quien vienen, habla más de esas personas que de mí.

Tu relación con Arturo Carmona en La casa de los famosos acaparó muchos titulares, ahora que los dos llevan varias semanas fuera, ¿cómo ha seguido la relación entre ustedes?

Entramos a una competencia los dos y ninguno nos imaginamos que podríamos conocer a alguien allí adentro. Nos apoyamos mucho, nos conocimos, lo intentamos, pero, como diría Espinoza Paz, no pudo funcionar. Al final del día los dos tratamos igual de enfocarnos en nuestro juego. Y el hoy por hoy, como lo dije allá adentro, no estamos en una relación, somos compañeros. Me voy con lo más bonito de Arturo, que fue un hombre caballeroso, un hombre atento, y afuera ya el destino y el tiempo lo dirá. Hasta ahorita él está enfocado en su familia, en su carrera y yo también. Siempre lo mejor para Arturo Carmona, agradecida con él en todos los aspectos.

¿Hay posibilidad de que se sigan viendo ahora que ya finalizó el reality y no coincidirán más en las galas?

Yo con Arturo tengo una amistad bonita. Creo que él se está incorporando con su familia, yo también, estamos aterrizando muchas cosas, su trabajo, mi trabajo, nuestros tiempos. Yo me quedo con lo mejor de él, con la historia bonita que pasamos, con lo que construimos con todos esos clubs de fans nuevos que nos llevamos que son unas niñas excepcionales que nos han demostrado todo su cariño. Con eso me quedo, con el cariño del público, con las personas que adoran esta relación o esta pareja, con eso me voy. Y con Arturo eso solamente el tiempo y las circunstancias lo dirán. Ahorita solo buenos amigos y buenos compañeros.

Tu participación en Big Brother Brasil generó mucho revuelo en los medios de comunicación, no sé si en ese momento eras consciente de la repercusión que había tenido todo… Ahora que ya ha pasado más de un mes, ¿cómo lo ves todo con la perspectiva que da el tiempo?

¡Guau! Impresionante la verdad. Nunca me imaginé que la ida a Brasil iba a repercutir tanto en todos los aspectos. El apoyo que recibí, el cariño que recibí, todas esas muestras de apoyo hacia mí, hacia la mujer, hacia el acoso... Mucha gente juzgó y juzga y se siente con el derecho de juzgar a una mujer joven, libre y divertida, pero al final del día yo solamente fui [a Big Brother Brasil] a hacer lo que sé hacer, solamente fui a divertirme, a pasarla bien. Y lamentando mucho obviamente la situación, todo lo que pasó, pero siempre consciente que yo puedo defenderme y puedo defender mis acciones más no puedo defender las acciones de alguien más, haciéndome responsable de mí y no puedo hacerme responsable de los demás.

Comentaste en la casa que querías buscar a Sapatito una vez que salieras del reality, ¿ya pudiste hablar con él?

Efectivamente sí dije que iba a buscar a Sapatito, tenía pensado hacerlo. Obviamente yo no sabía todo el impacto que había pasado afuera, todo lo que repercutió mi ida a Brasil. Preferí esperar, preferí esperar a que todo esto pasara, a que todo esto calmara. No sabía si el hecho de buscarlo le iba a hacer un bien o le iba a afectar, así que preferí mejor que esto se dé cuando se tenga que dar. Si en algún momento de la vida llego a saber de él me va a dar mucho gusto. Ya se lo dejo a Dios y al destino. Esperando siempre que esté bien y lo mejor para él.

Sabemos que lo acontecido en Brasil estaba en manos de la justicia, ¿sabes cómo quedó el asunto? Se había dicho que tenías que ir a declarar...

Sí y por lo mismo que es un tema de justicia la verdad creo que es un tema delicado también. Y no como tal he ido a declarar, sí allá me leyeron algunas cartas, algunas cosas que sucedieron allá, pero esa es toda la información que tengo hasta ahorita del caso.

Compartiste la experiencia de La casa de los famosos con casi 20 famosos, pero, ¿quiénes seguirán formando parte de tu vida ahora que se acabó el reality? ¿A quiénes te llevas como amigos?

Al cuarto agua y también a muchos que no eran del cuarto agua. Sin duda a Paty, que para mí fue una pieza superimportante para mi juego, para no perder ese control, para tener ese centro. Raúl, que conocí a una persona estupenda, a un hombre noble, trabajador, hecho y derecho. Los dos venimos desde abajo y estoy muy orgullosa de juntarme con ese tipo de amistades. Y José también, sin duda era mi amigo y salió siendo mi hermano, un hombre en el que sé que puedo confiar, que sé que me va a cuidar, que sé me va a aconsejar de la mejor manera y que vamos a bailar por mucho, mucho tiempo. Mi Yamy, mi Yameyry, mi chapita atómica, me la llevo también en el corazón. Es la muestra donde empezamos juzgando mal a las personas por dejarnos llevar por comentarios. Al final del día ella y yo terminamos siendo más amigas, terminamos siendo compatibles. Creo que me llevo gente hermosa.

¿Hay algún compañero con el que no te gustaría volver a coincidir en otro proyecto?

Fíjate que no. A mí me gustaría ver a cualquiera de mis compañeros en cualquier otro proyecto porque yo lo que pasé ahí lo dejé ahí, lo malo lo dejé, lo bueno me lo quedé. Así todos hayan tenido errores y todos hayan hablando mal de todos trato de quedarme siempre con la parte bonita. Yo le deseo lo mejor a todos mis compañeros, que nos encontremos con gusto en cualquier otro proyecto. Eso es lo que a mí me deja plena y me deja feliz.

Madison se convirtió en la ganadora, ¿qué opinas de su victoria?

Bien merecido. Cualquiera de los 5 finalistas o cualquiera de los que vivimos ahí adentro yo hubiera quedado contenta porque al final del día esto fue un reto para todos. En todos los juegos hay un ganador y hay perdedores y hasta en eso también hay que saber perder. Siempre deseándole lo mejor a Madison. Yo siempre se lo dije, yo la veía en la final y mira ahora como ganadora. Sé que esto es una puerta muy grande para su carrera y para sus sueños. Al final del día en un reality show siempre va a haber rivalidad y no tanto dentro del show sino el fanatismo hace esa rivalidad. Yo con Madison siempre, independientemente de que nos fuimos las mejores amigas, creo que fuimos buenas compañeras porque tanto ella como yo somos seres humanos y a veces la regamos y a veces hablamos de más, pero yo siempre voy a estar contenta con las decisiones de Dios, con las decisiones del público. De verdad le deseo lo mejor a Madison.

Muchos te veían a ti como ganadora, sin duda tu eliminación fue una de las menos esperadas, ¿qué crees que fue lo que sucedió para que cambiara la situación de forma tan radical?