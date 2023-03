Dania se confiesa con sus compañeros sobre 'Sapato' y lo que hará cuando salga El luchador fue uno de los expulsados en Big Brother Brasil por comportamientos inapropiados con la influencer mexicana. Mira lo que dijo Dania a su regreso. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Dania Dania de regreso en La casa de los famosos; Cara de Sapato | Credit: Instagram (x2) El presunto caso de 'importunación sexual' –así lo han definido medios como CNN Brasil– que habría vivido Dania Méndez durante su estadía en Big Brother Brasil por parte del artista MC Guimê y el luchador Cara de Sapato, quienes fueron expulsados tras lo sucedido, se ha convertido en un escándalo en Brasil. La Policía Civil de Río de Janeiro se encuentra investigando lo ocurrido y ha pedido las grabaciones sin cortes de lo sucedido "para entender el contexto de las supuestas prácticas delictivas de los dos investigados" y decidir los pasos a seguir, según informó CNN Brasil. Mientras esto sucede en el país de la samba, Dania ya está de regreso en La casa de los famosos (Telemundo), donde nuevamente se encuentra aislada del mundo exterior. La influencer habló este domingo con sus compañeros sobre la relación tan especial que se creó entre 'Sapato' y ella nada más poner un pie en la casa más famosa de la televisión brasileña. La casa de los famosos Dania habla con sus compañeros sobre 'Sapato' | Credit: La casa de los famosos "Yo lo amé en horas, o sea y el amarlo en un sentido figurado, como persona, llegué, él me hizo mis huevitos, nunca me dejó ni lavar un plato…", contó Dania. La concursante de La casa de los famosos reconoció que el luchador "es muy guapo" y que nada más verlo se percató de que era el "más lindo" de los habitantes de la casa. "Mide 2 metros, piernotas, así como me gusta", aseveró de lo más pícara. Lo buscará Dania, quien está a punto de superar los 4 millones de seguidores en Instagram, contó a sus compañeros que tiene intenciones de buscar al luchador cuando salga de la casa. "Yo tengo toda la esperanza de salir y de buscarlo y de poder llevarme bien con él", dijo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lo extraña La influencer reconoció ante las cámaras del canal 24 horas que extraña a 'Sapatito'. "Sapatito te extraño", expresó Dania. "Pobrecito el Sapatito".

