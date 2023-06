Damian Terriquez sobre cómo fue trabajar con Kim Katrall en Glamorous, de Netflix: "Ni por aquí pensé que un día íbamos a trabajar juntos" La serie que encabeza y produce la exestrella de Sex And The City es esperada ansiosamente por los fans por sus looks y locaciones. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este 33 de junio llega a Netflix la esperada serie Glamorous que lleva en el papel principal a Kim Katrall, exestrella de la serie Sex And The City. "Mi personaje se llama Dismal es un club kid, un bouncer, lo único que no termina haciendo es el bartender pero si tenemos una segunda serie a lo mejor ", afirma a People en Español Damian Terriquez sobre su papel en la serie. Dismal es el mejor amigo de Marco Mejía (Miss Benny) un aspirante a influencer de maquillaje que vive en la Ciudad de Nueva York y termina trabajando para Madolyn Addison (Kim Cattrall). "Mi personaje [es] el personaje divertido, [es] el mejor amigo, pero también la persona a quien va a contarle todas sus penas", explica el nacido en San Diego, CA., de raíces mexicanas —en Guadalajra y Sinaola—. "Ni por aquí pensé que un día íbamos a trabajar juntos", explica sobre la experiencia de trabajar con Katrall. "Obviamente vi Sex And The City y también las películas [basadas en la serie]. Ella también fue productora en la serie y viéndola trabajar combinando todo [hablando] con los escritores...fue bien intenso [fue] una maravilla, [verla] hacerlo todo fue como ¡wow! [Ella] siempre estuvo con una sonrisa". Damian Terriquez Credit: Netflix "La ropa está fabulosa", prosigue, me tienen en tantas pelucas, me tienen de rubio...pero yo digo que mi cosa favorita de todo el show honestamente es tener muchas experiencias en Nueva York pero que todas vienen de dentro de ti y de cómo te ves a ti mismo", afirma Terriquez. "Mi personaje es un vago pero hay muchas cosas que están en su mente y tiene muchos consejos..es un amigo que toda persona tiene que tener en su vida". ¡Mira la entrevista completa con Damian Terriquez arriba! Damian Terriquez Credit: Netflix SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Damian Terriquez sobre cómo fue trabajar con Kim Katrall en Glamorous, de Netflix: "Ni por aquí pensé que un día íbamos a trabajar juntos"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.