Daisy Fuentes hace su aparición en Luis Miguel la serie Como era de esperarse, Daisy Fuentes estuvo presente en la bioserie de Luis Miguel con quien la conductora vivió un tórrido romance. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Es bien sabido el romance que Daisy Fuentes y Luis Miguel mantuvieron por tres años; el cual, estuvo en el ojo público. Así, de 1995 a 1998, estuvieron juntos hasta que la relación sentimental concluyó sin mayores explicaciones por parte de ninguno de los dos; sin embargo, fue oficial a partir de 1996, cuando ambos comenzaron a aparecer en diversos eventos. Este fue uno de los noviazgos importantes en la vida del cantante, por lo tanto, era de esperarse que fuera incluido en la serie biográfica del intérprete de "La incondicional", tal como ocurrió. Así, en el sexto episodio de la segunda temporada, que se estrenó el pasado domingo 23 de mayo, hizo su aparición la presentadora de televisión; quien en la trama, se reúne por primera vez con El Sol para entrevistarlo. Se puede apreciar, de manera inmediata, que surge una fuerte atracción entre ambos. De hecho, se sabe que así fue como ambos se conocieron. Sin embargo, el nombre de la también modelo fue cambiado por el de Jessy. En 2017, antes de que la bioserie se estrenara, la empresaria rompió el silencio y habló al respecto. "Espero que sea algo muy bonito, muy bueno y que le vaya muy bien", mencionó. "Le tengo mucho cariño y claro que somos amigos", agregó. "Él fue una parte importante en mi vida". Luis Miguel y Daisy Fuentes SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si bien, los famosos fueron vistos nuevamente juntos en 2010, todo quedó en una breve reunión, ya que cinco años después Daisy Fuentes contrajo matrimonio con el músico Richard Marx. Por su parte, Luis Miguel mantuvo otros romances, incluyendo el que tuvo con Aracely Arámbula con quien procreó dos hijos.

