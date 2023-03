El cuñado de Maity Interiano también es conductor de noticias en Univision La periodista y el hermano de su prometido estuvieron conduciendo juntos este lunes la edición nocturna del Noticiero Univision. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Maity Interiano Maity Interiano, conductora de noticias en Univision | Credit: Mezcalent Maity Interiano comenzó el 2023 "llena de gratitud, felicidad, paz y buenas noticias". La periodista hondureña no solo se unió a León Krauze como copresentadora del Noticiero Univision Edición Nocturna, sino que se comprometió con su pareja, el empresario y productor Anuar Zidan. Lo que muchos no saben es que el prometido de Maity tiene un hermano, Elián Zidán, que también trabaja en Univision Noticias. El periodista, de hecho, hizo de cupido en su día entre la pareja. "Nos conocimos trabajando el fin de semana. Su hermano estuvo conduciendo el Noticiero Univision Fin de Semana unos días conmigo y él nos presentó", contaba Maity en una entrevista con People en Español. Maity Maity Interiano, conductora de noticias en Univision | Credit: Mezcalent Este lunes, Maity y su cuñado estuvieron conduciendo juntos la edición nocturna de Univision Noticias, un momento especial que no dudaron en compartir a través de las redes sociales. Maity Maity Interiano y su cuñado Elián Zidán | Credit: Instagram Elián Zidán "En ausencia del gran León Krauze, la Edición Nocturna quedó en familia", escribió Elián junto a una imagen en la que aparece desde el estudio en compañía de su cuñada. "¡Qué alegría poder trabajar juntos!", no tardó en comentar Maity su publicación. Maity Maity Interiano y su cuñado ¡juntos en Univision! | Credit: Instagram Maity Interiano El parecido físico que existe entre Elián y su hermano Anuar es notorio. Ambos se llevan apenas 14 meses de diferencia. Elián es el mayor. Elián y su hermano Anuar Elián Zidán y su hermano Anuar | Credit: Instagram Elián Zidán "Además de ser mi hermano se ha convertido en mi mayor apoyo, cómplice y mejor amigo", compartía meses atrás el periodista con motivo del cumpleaños de su hermano. Elián Zidán y su hermano Anuar Elián Zidán y su hermano Anuar | Credit: Elián Zidán y su hermano Anuar Los hermanos Zidán también están muy unidos en el terreno profesional ya que juntos se lanzaron años atrás a la aventura empresarial con la creación de una marca de vino, Zidan Wines. Elián Zidán Elián Zidán y su hermano Anuar | Credit: Instagram Elián Zidán Más sobre Elián Zidán Elián comenzó a desarrollar su interés por la comunicación desde niño. "Mis juegos de niño eran ser reportero, documentar los acontecimientos que sucedían en mi entorno y definitivamente entrevistar a mi familia", contaba en una entrevista para la revista Bien Vivir. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A los 16 años emigró a Estados Unidos en busca de un futuro mejor. "Abandonar México y venir a un país nuevo me puso de frente factores de la vida como la ignorancia y el racismo". Elián Zidán Elián Zidán, periodista de Univision | Credit: Instagram Elián Zidán Actualmente trabaja para Univision Noticias y acaba de unirse como corresponsal a las filas del programa Aquí y ahora, que se transmite los domingos a las 7 p. m., hora del Este.

