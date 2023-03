¿Cuándo regresa Adamari López a Hoy Día? Finalizadas sus vacaciones en la nieve, muchos esperaban ver a la presentadora puertorriqueña de regreso este lunes en el programa matutino de Telemundo, pero no ha sido así. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adamari López Adamari López | Credit: Instagram Adamari López El programa Hoy Día (Telemundo) tiene esta semana dos importantes ausencias en su equipo de conductores: Adamari López y Penélope Menchaca, lo que ha llevado a Lourdes Stephen a unirse al show como presentadora invitada. A diferencia de Menchaca, la conductora puertorriqueña no estuvo conduciendo tampoco la semana pasada el programa debido a que se encontraba disfrutando de unas merecidas vacaciones en la nieve en compañía de su hija Alaïa, de 8 años, y un grupo de amigas. Finalizadas sus vacaciones en la nieve, muchos esperaban ver a la inolvidable villana de exitosas telenovelas como Gata salvaje de regreso este lunes en el show, pero no ha sido así. Adamari López Adamari López | Credit: Instagram Adamari López La ausencia de la presentadora en el programa ha hecho que las redes sociales se llenen de mensajes preguntando qué ha pasado con ella y sobre todo cuándo regresa. "¿Alguien podría decirme qué ha pasado con Adamari?", preguntaba una televidente en Instagram, donde esta pregunta se ha repetido con bastante frecuencia en los últimos días. Adamari López Adamari López | Credit: Instagram Adamari López ¿Dónde está Adamari?", se puede leer en otro de los mensajes. Si bien ni la conductora de 51 años ni el programa han despejado estas dudas, People en Español pudo saber que Adamari no se reincorporará esta semana al show. Adamari López Adamari López | Credit: Instagram Adamari López La mamá de Alaïa continuará ausente del programa durante los próximos días. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Entonces, ¿cuándo la podremos ver nuevamente en Hoy Día? Adamari López Adamari López | Credit: Instagram Adamari López La presentadora volverá a tomar las riendas de la conducción del espacio mañanero el lunes 3 de abril, según confirmó Telemundo a People en Español. Ese día su compañera Penélope Menchaca también se reincorporará al programa. Hoy Día se transmite a las 7 a. m., hora del Este, por Telemundo.

