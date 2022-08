Cuáles son los verdaderos nombres de Toni Costa y Nacho Casano Ni 'Toni' ni 'Nacho', descubre cuáles son los verdaderos nombres de dos de los finalistas del exitoso reality show de Telemundo La casa de los famosos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras 12 semanas de intenso drama dentro de la casa más famosa de la televisión hispana, el público determinará con sus votos el próximo lunes 8 de agosto quién de los 4 finalistas, Ivonne Montero, Toni Costa, Nacho Casano y Salvador Zerboni, se convertirá en el ganador o la ganadora de la segunda edición del exitoso reality show que conducen Héctor Sandarti y Jimena Gállego. "Solo faltan 4 días para la gran final de La casa de los famosos 2. Las emociones continúan y todo puede y va a pasar", escribía este jueves Sandarti a través de las redes sociales. "No puedo creer que estamos a casi nada de la gran final. Es un conjunto de emociones", expresaba por su parte Gállego desde su perfil de Instagram. Durante casi 3 meses, los famosos han compartido su día a día con el público y han abierto como nunca su corazón, dejando al descubierto su lado más íntimo y vulnerable. Aunque por diferentes motivos, Toni y Nacho han sido, sin duda, dos de los concursantes de esta edición que más han dado de qué hablar fuera de las paredes de La casa de los famosos. La casa de los famosos Nacho Casano; Toni Costa | Credit: Telemundo (x2) Muy poca gente sabe, sin embargo, que esos no son sus nombres reales. Tanto 'Toni' como 'Nacho' son hipocorísticos, esto es nombres que en forma diminutiva se usan como designación cariñosa o familiar. Nacho Casano El actor argentino es, en palabras de su mánager Daniel Ferrer, "uno de los grandes ganadores de este show". ¿Por qué? "Le puso voz a la gente que se siente diferente. Su personalidad parca y distante en ocasiones lo llevó a ser un antagonista atípico. Sin embargo, su inteligencia y razonamiento superó cualquier expectativa. Ha pasado de ser el ogro, al protagonista. Ha construido una comunidad de fan que no tenía, y ese será su gran premio gane o no el dinero, el amor del público". Nacho Casano Nacho Casano | Credit: Instagram Nacho Casano ¿Cuál es el verdadero nombre de Nacho Casano? Ignacio. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Toni Costa El bailarín español ha sido para muchos un concursante ejemplar, incluida su madre Carmen, quien reside en España. "Toni es lo que habéis visto: es muy cariñoso, muy educado, muy amigo de sus amigos, es una persona que se preocupa mucho por su familia, por sus amigos", expresaba su progenitora en una reciente transmisión en vivo a través de Facebook. "Toni es lo que estáis viendo, un ser maravilloso con sus defectos y sus virtudes, más virtudes que defectos. Es raro ver en estos tiempos a un niño de esa edad con ese candor, con esa buena vibra que tiene, no ve nada mal, todo le parece bien, siempre si le digo algo él enseguida me aplaca 'mamá, por favor', siempre hablando bien, este nene no hay manera de que hable mal de nadie, es un ser de verdad especial". Toni Costa Toni Costa | Credit: La casa de los famosos ¿Cuál es el verdadero nombre de Toni Costa? Antonio. La casa de los famosos se transmite a las 7 p. m., hora del Este, por Telemundo.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Cuáles son los verdaderos nombres de Toni Costa y Nacho Casano

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.