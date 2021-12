El contundente mensaje de Cristián de la Fuente ante las críticas recibidas por la victoria de Gregorio Pernía y su hija Luna en Así se baila El juez de la competencia de baile de Telemundo no se quedó callado ante las críticas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cristián de la Fuente Adrián di Monte y Sandra Itzel; Cristián de la Fuente; Gregorio Pernía y Luna | Credit: Telemundo (x3) La elección de Gregorio Pernía y su hija Luna como la pareja ganadora de la primera edición de la competencia de baile Así se baila (Telemundo) sigue dando de qué hablar. Mientras que una parte de la audiencia aplaudió la victoria del actor colombiano y su hija de 15 años, otra no tardó en expresar su descontento a través de las redes sociales. Las críticas se extendieron hasta los jueces del programa, Adamari López, Mariana Seoane y Cristián de la Fuente, quienes vieron sus publicaciones más recientes de Instagram repletas de mensajes de enojo por lo sucedido. "Ese premio está mal dado, el primer lugar era para Adrián y Sandra", se puede leer, por ejemplo, entre los incontables mensajes que recibió en su caso De la Fuente. A diferencia de sus compañeras, el galán chileno no se quedó callado ante las críticas. "Los ganadores los eligió el público con los votos. Esas eran las reglas", dejó claro. Cristián de la Fuente Cristián de la Fuente, juez de Así se baila | Credit: TELEMUNDO El actor, quien ha participado en telenovelas como Amor bravío y En tierras salvajes, aclaró que él solo fue e hizo su trabajo, por lo que los reclamos deben ir destinados a Telemundo. "Los reclamos a Telemundo, yo solo fui e hice mi trabajo", aseveró. "Las reglas las pone el canal y los ganadores los eligió el público", reiteró. Aunque reconoció durante la gala final al igual que Adamari y Mariana que la pareja que mejor había bailado durante la competencia había sido la conformada por Adrián Di Monte y su ex Sandra Itzel, Cristián también quedó muy contento con el triunfo de Pernía y su hija, como queda demostrado con el emotivo mensaje que dedicó a los ganadores en Instagram al término de la gala. Gregorio Pernía Gregorio Pernía y su hija Luna en Así se baila | Credit: TELEMUNDO SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "De papá a papá… Gregorio Pernía, apito, lo dije 'se necesitan más hombres como tú en este mundo'. Gracias por todo lo que me enseñaste semana a semana. Estoy muy feliz que Luna no solo haya podido llegar de tu mano a la montaña para ver 'al otro lado' sino que hayan podido conquistar la montaña juntos. Luna, eres una estrella y demostraste que en la vida puedes lograr todo lo que te propones. Los felicito. Gracias totales por tantas lágrimas de emoción y por vivir juntos este proceso. Se les quiere y de gratis", escribió el actor de 47 años.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El contundente mensaje de Cristián de la Fuente ante las críticas recibidas por la victoria de Gregorio Pernía y su hija Luna en Así se baila

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.