Corresponsal de Despierta América comparte su "desgarradora historia": su hijo se suicidó con 19 años "Esta es tu familia. Te apoyamos y te damos las gracias por abrir tu corazón", le dijo Karla Martínez tras escuchar su testimonio, el cual plasmó en un libro para evitar que más padres pasen por lo que su esposa y él pasaron. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Juan Carlos Juan Carlos González comparte su historia en Despierta América (Univision) | Credit: Despierta América Hay historias que arrugan el corazón y la que contó este miércoles el corresponsal en Los Ángeles de Despierta América y otros programas de Univision, Juan Carlos González, en el espacio matutino de la cadena hispana es una de ellas. El reportero estuvo esta mañana en el show que conducen Karla Martínez, Alan Tacher, Carlos Calderón, Francisca y compañía para compartir su desgarradora historia, la cual plasmó en un libro con el objetivo de evitar que más padres pasen por lo que su esposa y él pasaron. "Hay una pregunta, ¿por qué lo hizo? Y esa es la que se hacen muchos tras perder a un ser querido por suicidio. Nuestro corresponsal en Los Ángeles nos acompaña en vivo esta mañana para hablarnos justamente de su desgarradora historia y sobre su libro '¿Por qué lo hiciste hijo? en el cual narra el momento más personal y difícil de su vida", contó Martínez a modo de presentación. Juan Carlos compartió que su hijo se suicidó cuando tenía 19 años. "Él falleció hace 10 años. Fue a causa de dos cosas: drogas y suicidio. Desgraciadamente este es un tema que sigue a la alza. Estamos viendo, por ejemplo, en Los Ángeles, en California, la semana pasada por el fentanilo, luego vemos los casos de suicidio en Texas y en California, aquí en La Florida, o sea es terrible y este libro justamente se hizo con toda la intención y todo el cariño para que empiecen una conversación, para que los papás le pongan atención a sus hijos, que es sumamente importante hoy en día. Siempre lo ha sido, pero creo que hoy en día es muy, muy importante". "Cuando te das cuenta de que tu hijo anda en cuestiones de droga te llega el coraje porque dices en qué fallé, te llega el sentimiento de culpabilidad, te llega la preocupación y te llega la vergüenza porque dices por qué", reconoció el corresponsal de Univision. Despierta América Francisca y Alan Tacher muestran su apoyo a Juan Carlos | Credit: Instagram Tania Orduña SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El momento más emotivo de la entrevista llegó cuando la conductora mexicana le preguntó si quería decirle algo a su hijo. "Que donde quiera que esté esto lo estamos haciendo por él", dijo visiblemente emocionado. "Yo antes de escribir el libro me pregunté si debería de hacerlo o no y luego me hice yo mismo la pregunta si yo le preguntara a Ale si él quisiera o no que yo escribiera este libro, conociéndolo él me hubiera dicho: 'Papi adelante, si es para salvar vidas adelante'".

