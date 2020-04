El coronavirus logra ¡lo imposible! y vuelve a reunir a elenco de Sex and the City Los conflictos entre dos de las protagonistas de Sex and the City, Sarah Jessica Parker y Kim Cattrall, quedaron a un lado cuando todas enviaron un mensaje de aliento a los médicos que luchan en esta pandemia de COVID-19. By Carolina Amézquita Pino ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Los planes de hacer una tercera película de Sex and the City quedaron frustrados tras un añejo pleito que mantienen dos de las protagonistas de la serie: Sarah Jessica Parker y Kim Cattrall. Así, tras el estreno de la segunda cinta, en 2010, que dio continuidad al programa de televisión, se cerró la posibilidad de un nuevo reencuentro. Sin embargo, la crisis ocasionada por la pandemia del coronavirus logró reunir de nueva cuenta a las cuatro amigas de esta famosa ficción. RELACIONADO: Sarah Jessica Parker: la eterna Carrie de Sex and the City Image zoom La reunión fue en el podcast The Bradshaw Boys que utilizaron para enviar un mensaje de agradecimiento y apoyo a todos los médicos y enfermeras que están trabajando arduamente en los hospitales de Estados Unidos para atender a todos los pacientes que han contraído esta enfermedad poniendo en riesgo, incluso, su propia vida. Particularmente, reconocieron el trabajo de Meg, una doctora que es fan declarada de esta emisión y se desempeña en una Unidad de Cuidados Intensivos COVID-19. Image zoom “Lo que está haciendo Meg, lo que están haciendo sus colegas, es increíble. No creo que alguna vez hayamos imaginado que le preguntaríamos esto a nuestra comunidad médica”, mencionó Parker. “Y no sé cómo agradecerles lo suficiente”. “Gracias [Meg] por todo lo que tú haces en primera línea cuando está en marcha esta terrible pandemia”, expresó por su parte Cattrall. “Sin ti no podríamos seguir”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además, de las intérpretes de Carrie Bradshaw y Samantha Jones, Kristin Davis y Cynthia Nixon, quienes encarnaban a Charlotte York y Miranda Hobbes, respectivamente, dieron también unas emotivas palabras. En este podcast participaron algunos miembros del elenco masculino de la serie como Ben Weber, Mario Cantone, Willie Grason y David Eigenberg; así como, Michael Patrick King, director, escritor y productor de Sex and the City. “En realidad son unos héroes”, advirtió Grason. Advertisement

